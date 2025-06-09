Шесть европейских стран оценивают совместную покупку БМП CV-90

ЦАМТО, 6 июня. Как сообщило МО Финляндии, представители военных ведомств Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы, Эстонии и Нидерландов 5 июня подписали заявление о намерении изучить возможность совместной закупки БМП CV-90 (Combat Vehicle 90).

Мероприятие состоялось в кулуарах встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Инициатива соответствует "Оборонному обзору правительства Финляндии", направленному на повышение огневой мощи и мобильности пехоты, замену устаревшего оборудования и предусматривает значительное увеличение в составе ВС страны боевых бронированных машин в ответ на обострение обстановки в регионе. Помимо самой техники, закупка может включать тренажеры, запасные части и боеприпасы.

Целью совместной закупки является получение преимуществ за счет повышения унификации техники и улучшения взаимодействия подразделений, а также обеспечения безопасности поставок. Ожидается, что проект расширит возможности сотрудничества между странами и потенциально позволит оказать поддержку Украине.

По мнению министра обороны Финляндии Антти Хаккянена, в случае реализации, закупка новых БМП станет одним из важнейших национальных оборонных проектов Финляндии как с точки зрения стоимости, так и получаемых возможностей.

А.Хаккянен также подчеркнул важность международного сотрудничества при усилении оборонных возможностей Финляндии.

Заявление о намерениях предусматривает возможность присоединения к инициативе других стран и позволит финской оборонной промышленности принять участие в проекте. При реализации совместных закупок ВС Финляндии будут эксплуатировать тот же вариант CV-90, что и пять других стран. Кроме того, их характеристики будут практически идентичны ББМ еще трех европейских государств.

Как сообщал ЦАМТО, 22 апреля в ходе совместной с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Литва планируют совместно закупить несколько сотен БМП CV-90 производства шведской BAE Systems Hagglunds. Письмо о намерениях по данному вопросу планируется подписать до конца весны 2025 года.

Через несколько дней Министерство обороны Финляндии опровергло сообщение, заявив, что Финляндия не планирует совместную закупку ББМ со Швецией, Норвегией и Литвой. При этом было подтверждено проведение предварительных обсуждений подписания протокола о намерениях рассмотреть подобную закупку. Представители Минобороны Финляндии тогда подчеркнули, что между письмом о намерениях и фактическим процессом закупок "довольно долгий путь".

На вооружении ВС Финляндии в настоящее время имеются два типа бронемашин: шведские CV-9030 и советские БМП-2МД. Так, в боевом составе состоят 102 CV-9030, приобретенные в 2002-2007 гг. Они недавно прошли модернизацию, что продлило срок их эксплуатации до 2035 года. Кроме того, 110 боевых машин пехоты БМП-2 были модернизированы в конце прошлого десятилетия, что позволило продлить срок их службы, как минимум, до 2030-х годов.

В течение следующего десятилетия ВС Финляндии планируют приобретение различных вооружений. В принципе, не исключен отказ в течение ближайшего десятилетия от БМП советского производства и переход на унифицированный парк CV-9030.