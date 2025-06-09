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Военное обозрение

Главы МИД Абхазии и России обсудили строительство нового пункта МТО для Черноморского флота в Очамчирском районе республики

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Источник изображения: topwar.ru

В Абхазии появится материально-техническая база для Черноморского флота, строительство данного объекта в Очамчирском районе уже согласовано. Об этом заявил глава МИД республики Олег Барциц.

Новый глава МИД Абхазии заявил, что республика заинтересована в принятии совместно с Россией новых мер безопасности, одним из которых является создание нового пункта МТО для Черноморского флота. По словам Барцица, он уже обсудил данный вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Данная база станет дополнительным фактором для укрепления стандартов безопасности в Восточном Причерноморье,

- приводит ТАСС слова главы абхазского МИДа.

О том, что Россия намерена построить новую военно-морскую базу в Абхазии, стало известно еще в 2023 году. Эта новость очень сильно встревожила Евросоюз, который считает Абхазию частью Грузии. Тем не менее соглашение было подписано, тем более что база абхазских катеров в Очамчирском районе была передана России для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров Береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ еще в 2009 году.

Однако полноценной военно-морской базы Черноморского флота здесь не будет, принято решение создать пункт материально-технического обеспечения. По срокам открытия пока информации нет, строительство продолжается.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
ЧФ
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