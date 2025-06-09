Рябков: страны Европы становятся главным препятствием на пути к миру на Украине

Замглавы МИД отметил, что государства Европы неустанно пытаются расстроить переговорный процесс

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Некоторые ведущие страны Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине, они неустанно пытаются расстроить переговорный процесс. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру", - сказал замминистра.

Он обратил внимание, что руководство ЕС и НАТО "неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, накачивает его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс".

Мерц против урегулирования

"Брюссельские стратеги не оставляют попыток убедить президента США Дональда Трампа вернуться к политике, которую проводил его предшественник (Джо Байден - прим. ТАСС), - продолжил Рябков. - А та политика предполагала безоговорочную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию".

Замминистра подчеркнул, что именно через эту призму российская сторона "воспринимает заявления и действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая слова о снятии ограничений для нанесения ракетных ударов ВСУ по России". "Это одно из действий, умышленно направленных вразрез против устремлений тех, кто ищет выход на политическое урегулирование", - добавил Рябков.

5 июня Мерц провел в Вашингтоне переговоры с Трампом, это была первая личная встреча политиков. Канцлер Германии, в частности, призвал США взять на себя политическую ответственность и внести вклад в завершение конфликта, а также выступил за усиление давления на Россию посредством новых ограничений.

26 мая Мерц сообщил, что Германия сняла все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. По словам политика, аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция. Мерц не исключил поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые давно просит Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что заявления Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.