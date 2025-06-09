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Израиль сообщил о рекордном экспорте оружия

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Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters
Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters.

Израиль сообщил о рекордном экспорте оружия на 15 миллиардов долларов

В 2024 году израильские компании экспортировали оружие на рекордную сумму в 14,79 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на Минобороны Израиля сообщает издание Defense News.

По данным военного ведомства, продажи оборонной продукции, если сравнивать с 2023 годом, выросли на 13 процентов, что стало рекордом для государства. Основными покупателями израильской военной продукции выступили европейские страны, их доля выросла с 35 до 54 процентов. На долю ракет, реактивных снарядов и систем противовоздушной обороны пришлось 48 процентов всего экспорта. В 2023 году этот показатель составлял 36 процентов.

«Три крупнейших израильских оборонных компании — Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и Rafael. Компании сообщили о рекордных результатах за 2024 год, а также о рекордных портфелях заказов, которые составили 25 миллиардов, 22,6 миллиарда и 17,7 миллиарда долларов соответственно», — говорится в публикации.

Ранее издание со ссылкой на Минобороны Израиля сообщило, что страна перехватила около 40 беспилотников с помощью новых мощных лазеров.

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Израиль
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