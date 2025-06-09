Войти
Lenta.ru

Раскрыта дальность модернизированного «Изделия 305»

386
0
0
Фото: topwar.ru / wikipedia
Фото: topwar.ru / wikipedia.

Дальность модернизированной ракеты «Изделие 305» превышает 25 километров

Дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) класса «воздух-поверхность» «Изделие 305» может превышать 25 километров. Характеристики модернизированного боеприпаса раскрыл Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на снимок, демонстрирующий интерфейс выбора вооружения вертолета. В нем указана ракета УР-305УД и дальность. «Судя по всему, имеется ввиду "Изделие 305" увеличенной дальности», — говорится в сообщении.

Высокоточную ракету «Изделие 305», которую могут нести ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, приняли на вооружение в 2022 году. Считается, что дальность базовой модели составляет более 14 километров. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть весом 25 килограммов.

В мае в госкорпорации «Ростех» сообщили, что ракеты «Изделие 305» могут уничтожить несколько целей сразу. В зоне проведения специальной военной операции ракета поразила украинскую боевую машину пехоты Bradley и переправу, по которой она ехала, одним ударом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Bradley
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные