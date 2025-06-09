Раскрыта дальность модернизированного «Изделия 305»

Дальность модернизированной ракеты «Изделие 305» превышает 25 километров

Дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) класса «воздух-поверхность» «Изделие 305» может превышать 25 километров. Характеристики модернизированного боеприпаса раскрыл Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на снимок, демонстрирующий интерфейс выбора вооружения вертолета. В нем указана ракета УР-305УД и дальность. «Судя по всему, имеется ввиду "Изделие 305" увеличенной дальности», — говорится в сообщении.

Высокоточную ракету «Изделие 305», которую могут нести ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, приняли на вооружение в 2022 году. Считается, что дальность базовой модели составляет более 14 километров. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть весом 25 килограммов.

В мае в госкорпорации «Ростех» сообщили, что ракеты «Изделие 305» могут уничтожить несколько целей сразу. В зоне проведения специальной военной операции ракета поразила украинскую боевую машину пехоты Bradley и переправу, по которой она ехала, одним ударом.