Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно.

Украинская атака дронами на российские аэродромы стратегической авиации показала, что прежние правила размещения и хранения «стратегов» устарели, поскольку опасность им грозит в любое время и в любом месте. Точно такая же ситуация складывается на авиабазах в США и Европе. Как организовать комплексную защиту аэродромов стратегической авиации и что надо делать в первую очередь?

Операция Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина", в ходе которой террористы нанесли удар FPV-дронами по аэродромам стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, по-прежнему обсуждается на Западе – там увидели угрозу и для своей военной авиации, которую раньше считали вполне защищенной.

По мнению американской газеты The Wall Street Journal, эти атаки показали, что стратегические бомбардировщики США, сосредоточенные на нескольких военных базах, тоже уязвимы перед подобными налетами. Опрошенные газетой эксперты полагают, что угрозу в первую очередь представляют иранские и китайские дроны. Для защиты "стратегов" газета призывает создавать в США многоуровневую систему противоракетной защиты по примеру Израиля.

О том, что Китай в состоянии атаковать дронами американские аэродромы, предупреждает издание Axios. В статье приводится информация из доклада о военной мощи Китая и возможностях Пекина создать "пусковую установку, которая может поместиться внутри стандартного коммерческого грузового контейнера для скрытого применения" крылатых ракет YJ-18.

В целом мнения международных наблюдателей сводятся к тому, что необходимо менять традиционное военное мышление в части защиты "стратегов". Нынешние радиолокационные системы "заточены" на противостояние предсказуемым угрозам: баллистическим ракетам, самолетам и другим врагам, которых засекают с помощью электромагнитных сигнатур.

Но эти же системы с трудом отличают небольшие беспилотники от птиц или атмосферных помех. Средства противоракетной обороны, разработанные для перехвата МБР и крылатых ракет, не в состоянии защитить от квадрокоптера с взрывчаткой. Коммерческие беспилотники ценой в 600 долларов могут проникать через самую сложную противовоздушную оборону.

И это касается не только российских, но и европейских и американских военных объектов в полной мере – от авиабазы Рамштайн в Германии до Перл-Харбора на Гавайях.

В экспертной среде говорят, что главная мера противодействия атакам украинских БПЛА по аэродромам должна заключаться в изменении психологии военнослужащих. Тыла больше нет. Опасность грозит в любое время и в любом месте. Правила, согласно которым тяжелая дальняя авиация (ДА) должна базироваться не ближе 500 км от границы, несомненно устарели.

В этой связи следует обратить внимание на давнюю дискуссию о необходимости строительства ангаров. Это требует времени, но на многих аэродромах уже имеются капониры, зачастую заброшенные и не используемые. Над ними необходимо навесить маскировочные сети. Главное, что дает капонир – невозможность одной ракетой (беспилотником) поразить сразу два стоящих рядом самолета.

Кроме того, эскадрильи должны регулярно, чуть ли не каждые сутки, менять аэродромы базирования – с тем, чтобы невозможно было с помощью средств спутниковой разведки заранее знать точное расположение машин.

Если же думать за противника, то не менее ценной целью, чем самолеты ДА, являются их экипажи. Известно расположение гостиниц в авиагарнизонах. Нет сомнений, что разведка противника знает домашние адреса летного состава. Защита экипажей должна быть не меньшим приоритетом, чем защита авиационной техники.

Кроме того, следует учитывать, что любой аэродром – это 450-700 и более га. На каждом из них есть склад ГСМ. Как правило, в нем 10-12 тысяч тонн керосина, всегда есть автопарк. Есть хранилище для ракет. Есть ППР (позиция подготовки ракет). Без всего этого самолеты просто не вылетят. И все это – тоже цели для вражеских БПЛА, причем, в отличие от самолетов – стационарные, а значит, уязвимые.

Однако история знает случаи, когда России удавалось за короткое время решать сложнейшие военные задачи, отвечая на новые вызовы. Как напоминает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, в 1970 году Египет обращался к СССР по вопросу защиты воздушного пространства в связи с тем, что израильская авиация беспрепятственно бомбила стратегические объекты на территории страны.

В ответ в Египет были отправлены зенитно-ракетные комплексы, легкие фронтовые истребители МиГ-21, а также тяжелые многоцелевые самолеты Ту-16, которые в те времена были фактически сопоставимы с современными стратегическими бомбардировщиками Ту-95.

"На аэродромах, где базировались Ту-16 в Египте, каждый самолет с боков был защищен валом из песка и других материалов. А для МиГ-21 были построены капониры. Кроме того, использовались аэростаты заграждения. Они круглосуточно находились в воздухе вокруг аэродромов и препятствовали пролету израильских истребителей", – напомнил собеседник.

"Помимо этого, было предусмотрено прикрытие самого аэродрома зенитными ракетными комплексами С-125 и зенитными артиллерийскими установками. Позже появились первые системы радиоэлектронной борьбы для подавления израильских атак", – перечисляет военный эксперт.

Сейчас появились беспилотники самолетного типа и FPV-дроны, но у России, подчеркивает Кнутов, уже есть системы, которые хорошо показали себя в противодействии им. Помимо их задействования необходимо, вероятно, не столько строить ангары (ввиду их дороговизны), сколько создавать навесы над стратегическими бомбардировщиками.

"Нужна элементарная обваловка и установка опор, на которую можно укрепить металлическую сетку-рабицу. А сверху все это можно прикрыть маскировочными сетями. Также можно устанавливать бетонные перекрытия для защиты от осколков. Это будет недорогое укрытие для крупного самолета", – считает Кнутов.

Параллельно с этим следует наращивать системы ПВО для охраны воздушного пространства вокруг аэродромов стратегической авиации,

добавляет Владимир Попов, генерал-майор авиации. По его словам, на каждом аэродроме должна присутствовать целая система ПВО, как это было принято в советское время. "В этом случае будут видны малые и большие беспилотники. Современные средства позволяют дифференцированно подходить к селекции движущихся целей за счет определения теплого следа", – пояснил Попов.

Лучше всего, если соответствующие комплексы будут автоматически засекать и сбивать БПЛА, приближающиеся к аэродрому в любое время суток. ЗРК должны быть оснащены специализированными средствами поражения (ракетами), приспособленными для работы именно по БПЛА. Технически это тоже решаемая задача.

Генерал-майор считает, что для защиты аэродромов стратегической авиации нужна многоярусная эшелонированная защита с использованием новейших технических средств, которые должны постоянно совершенствоваться. По его словам,

сейчас в России практически нет мощных железобетонных укрытий (ЖБУ) арочного типа, которые строились практически на всех аэродромах стран Варшавского договора. Пекин защищает свои самолеты с помощью более чем 3000 укрепленных укрытий, осознавая, что эпоха открытых военных активов закончилась.

"Но для больших стратегических самолетов столько укрытий, конечно, не сделать. Можно сооружать легкие многослойные навесы, которые могут защитить от мелких дронов с небольшим боезарядом. Для этого подойдут нейлоновые сети. Но для этого нужны мощные мачты высотой более 20 метров, потому что киль Ту-160 находится в 15 метрах от земли. Вторым слоем может быть более мощная сетка-рабица. Это еще не панацея, но уже какая-то преграда от средних и малых беспилотников", – полагает Попов.

Кроме маскировочных сетей и систем РЭБ, у каждого самолета "надо устанавливать специальные дымовые генераторы, которые в случае тревоги могут создать дымовую завесу": "Такие простенькие вещи стоят копеечные деньги для государства, но могут сберечь стратегическую авиацию".

Ранее эксперты отмечали, что необходима постоянная работа в районе аэродрома средств РЭБ. Любой аэродром не должен входить в зону покрытия мобильной связи или же эта связь должна глушиться вокруг объекта.

"В целом же без создания рубежа против дронов от Балтийского до Черного морей нам будет сложно противостоять НАТО, учитывая настроения членов альянса на подготовку к войне с Россией и развитие систем воздушно-космического нападения. Время диктует необходимость использовать опыт прошлого и вносить в него коррективы", – подчеркнул собеседник.

При этом эксперты сходятся во мнении, что в случае нормализации отношений с США прописывать отдельные соглашения о порядке защиты баз стратегической авиации не нужно, даже если речь пойдет о "реанимации" Договора о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Эксперты напомнили, что после украинской атаки на аэродромы стратегической авиации в Сети высказывались ошибочные предположения о том, что укрытия для "стратегов" Россия не строила именно из-за участия в ДСНВ, чтобы США якобы могли отслеживать присутствие самолетов на аэродромах из космоса. То же самое якобы касалось и самих Соединенных Штатов.

"В ДСНВ не оговорено, что "стратеги" должны стоять под открытым небом. Просто был период оттепели в отношениях России со странами Запада, и мы серьезно экономили на вооруженных силах. Поэтому заключать отдельное соглашение о порядке защиты аэродромов для стратегической авиации не надо", – считает Кнутов.

По его словам, в случае необходимости контроль можно проводить из космоса или этим могут заниматься инспекционные комиссии на местах. "Мы же никогда не открывали шахты для баллистических ракет, не держали их открытыми, чтобы со спутника можно было сфотографировать саму ракету в шахте. Но всю систему взаимного контроля уничтожили американцы, которые готовились к серьезному конфликту с нами", – заключил спикер.

Андрей Резчиков