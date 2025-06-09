ispace рассказала о причине неудачной посадки Hakuto-R M2 на Луну

ispace: Модуль Hakuto-R M2 жестко сел на Луну из-за задержки с получением данных

Модуль Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за задержек в получении данных лазерным дальномером. Об этом на своем сайте рассказала японская компания ispace.

Связь с посадочным аппаратом оборвалась, когда он находился на высоте около 20 километров над поверхностью Луны. «Основываясь на данных, доступных сейчас, можем подтвердить следующее. Произошли задержки с получением актуальных данных на установленном на модуле лазерном дальномере. Из-за этого модуль не смог совершить эффективное снижение и достичь необходимой скорости для запланированного прилунения», — заявили в компании.

В ispace пообещали изучить полученную с Hakuto-R M2 телеметрию и уточнить природу возникших неполадок. Миссию на Луну в компании из-за отсутствия связи с аппаратом объявили завершенной.

Ранее компания сообщала, что модуль Hakuto-R M2 приготовился 5 июня в 22:17 московского времени совершить мягкую посадку на Луну.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R M2 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.