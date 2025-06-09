Войти
Lenta.ru

ispace рассказала о причине неудачной посадки Hakuto-R M2 на Луну

337
0
0
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Фото: Eugene Hoshiko / AP.

ispace: Модуль Hakuto-R M2 жестко сел на Луну из-за задержки с получением данных

Модуль Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за задержек в получении данных лазерным дальномером. Об этом на своем сайте рассказала японская компания ispace.

Связь с посадочным аппаратом оборвалась, когда он находился на высоте около 20 километров над поверхностью Луны. «Основываясь на данных, доступных сейчас, можем подтвердить следующее. Произошли задержки с получением актуальных данных на установленном на модуле лазерном дальномере. Из-за этого модуль не смог совершить эффективное снижение и достичь необходимой скорости для запланированного прилунения», — заявили в компании.

В ispace пообещали изучить полученную с Hakuto-R M2 телеметрию и уточнить природу возникших неполадок. Миссию на Луну в компании из-за отсутствия связи с аппаратом объявили завершенной.

Ранее компания сообщала, что модуль Hakuto-R M2 приготовился 5 июня в 22:17 московского времени совершить мягкую посадку на Луну.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R M2 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 10:00
  • 2
Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)
  • 09.06 09:51
  • 9330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 09:49
  • 2
Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно
  • 09.06 09:26
  • 1
Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет
  • 09.06 09:00
  • 1
Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала Мьянмы - премьер-министр
  • 09.06 07:32
  • 0
По поводу "Успехи Украины греют нам душу. Но мы должны готовиться к возмездию (The Times, Великобритания)"
  • 09.06 06:16
  • 1
Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою
  • 09.06 05:53
  • 1
Эксперты рассуждают о защите аэродромов ВКС РФ после атаки, осуществлённой FPV-дронами
  • 09.06 04:28
  • 0
Ответ на "Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США"
  • 09.06 03:55
  • 1
Ответ на "«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки"
  • 08.06 13:25
  • 4
«Сеет ужас в мире». На Западе испугались новой российской подлодки
  • 08.06 09:11
  • 3
Пентагон объявил тендер на технологию защиты бронетехники от дронов
  • 07.06 19:58
  • 0
Что делать? :) (C)
  • 07.06 18:52
  • 1
В Челябинске разработали автоматическую систему ПВО для защиты от дронов
  • 07.06 10:47
  • 1
Создатели «Эльбрусов» пообещали процессор, «в 30-200 раз» превосходящий иностранные