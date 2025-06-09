Пентагон заказал спутники для слежения за ракетами на $1,2 млрд у BAE Systems

Рендер Resilient Missile Warning Tracking (MWT) на средней околоземной орбите Источник изображения: topwar.ru

Командование космических сил США заключило контракт с компанией BAE Systems на сумму 1,2 миллиарда долларов. Согласно договору, BAE поставит 10 спутников, предназначенных для отслеживания ракетных запусков. Эти аппараты будут выведены на среднюю околоземную орбиту.

Проект входит во вторую фазу программы Resilient Missile Warning Tracking (Epoch 2), в рамках которой Пентагон развивает систему спутникового слежения за ракетными угрозами. Первая фаза, Epoch 1, предусматривает запуск 12 спутников и намечена на период с конца 2026 по начало 2027 года.

Разработкой спутников займётся BAE Systems Space and Mission Systems - подразделение, расположенное в городе Брумфилд, штат Колорадо. До недавнего времени оно было известно как Ball Aerospace, но в 2024 году стало частью BAE после поглощения.

Спутники MWT (Missile Warning and Tracking) будут отслеживать запуски межконтинентальных баллистических и гиперзвуковых ракет. Они оснащены современными тепловыми сенсорами, способными фиксировать сигнатуры пуска и вычислять траектории полета, что позволяет предоставлять информацию для раннего предупреждения и наведения оборонительных систем.

Новая группировка спутников станет частью многоуровневой оборонной архитектуры США, известной как «Золотой купол». Размещение аппаратов на средней околоземной орбите - от 2 000 до 35 786 км над Землей - выбрано не случайно: такие орбиты обеспечивают лучшее покрытие по сравнению с низкоорбитальными спутниками, при этом обеспечивая более высокое разрешение и меньшую задержку сигнала, чем геостационарные системы.

Первую партию спутников по программе Epoch 2 планируют поставить в 2029 финансовом году.