Экспорт вооружений Израиля по итогам 2024 года достиг исторического максимума и составил 14,8 млрд. долл.

ЦАМТО, 6 июня. Минобороны Израиля 4 июня заявило о достижении по итогам 2024 года очередного исторического максимума в экспорте продукции военного назначения, который составил 14,8 млрд. долл.

Примечание ЦАМТО: следует иметь в виду, что здесь и далее речь идет не о фактическом объеме экспорта израильских вооружений в 2024 году и за предыдущие годы, а об объеме заключенных контрактов на экспорт вооружений. Эти две категории часто путают.

Продажи израильского оружия бьют рекорды четвертый год подряд. Как заявило Управление международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT), экспорт оборонной продукции в 2023 году составил 13 млрд. долл. В период с 2018 по 2020 гг. эта цифра колебалась в пределах от 7,5 до 8,5 млрд. долл.

Между тем, представители израильского министерства выразили обеспокоенность тем, что некоторые страны, особенно в Западной Европе, отменяют оружейные сделки с Израилем или иным образом применяют санкции в отношении израильских оборонных компаний из-за военных действий в Секторе Газа. К примеру, 3 июня Испания отменила контракт на закупку противотанковых ракетных систем оценочной стоимостью 285 млн. евро компании Rafael.

Несмотря на это, количество продаж израильского вооружения продолжает расти. Системы противовоздушной обороны и ракетно-артиллерийское вооружение составили самую большую долю в экспорте – 48%, что на 36% выше уровня 2023 года. Транспортные средства составили 9% от общего объема продаж, спутники и сопутствующее оборудование – 8%, радиолокационные системы и системы радиоэлектронной борьбы – 8%, пилотируемые летательные аппараты и авионика – 8%, системы киберразведки – 4%. Беспилотные летательные аппараты, огнестрельное оружие, системы наблюдения, оптоэлектроника, системы связи, морские системы, боеприпасы и услуги составили большую часть остального экспорта.

Крупнейшим покупателем израильской оборонной продукции стала Европа, на долю которой пришлось 54% от общего объема экспорта в 2024 году (35% в 2023 году). За ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с 23%. Представители SIBAT объяснили рост спроса на израильское оружие со стороны европейских стран продолжающимся конфликтом на Украине.

На ОАЭ, Бахрейн и Марокко, которые нормализовали отношения с Израилем в рамках соглашений от 2020 года (известны как Авраамовы соглашения), в 2024 году пришлось 12% от объема продаж израильского вооружения (3% в 2023 году).

На Северную Америку пришлось 9%, на Латинскую Америку – 1%, на Африку – 1%. Эти показатели оставались относительно стабильными в последние годы.

По данным министерства, 56,8% экспорта пришлось на сделки стоимостью более 100 млн. долл., 9,5% – 50-100 млн. долл., 16,3% – 10-50 млн. долл. и 17,4% – менее 10 млн. долл.