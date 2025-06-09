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Ростех

«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей

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SSJ-100
SSJ-100.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Самолетам присвоены имена Александра Яблонцева, Виктора Субботина, Юрия Ивашечкина и Игоря Виноградова

Компания «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации к 25-летию образования компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, в настоящее время — филиал «Региональные самолеты» компании «Яковлев») присвоила четырем опытным «Суперджетам» имена ее основателей: Александра Яблонцева, Виктора Субботина, Юрия Ивашечкина и Игоря Виноградова.

Три именных опытных борта подключены к программе летных испытаний в рамках программы импортозамещения, еще один самолет используется для отработки ряда технических решений в интересах поддержки эксплуатации летающего парка SSJ-100.

Присвоение имен опытным бортам увековечивает память представителей команды создателей самолета SSJ-100 и подчеркивает их вклад в развитие российской авиапромышленности.

Самолет с серийным номером (с/н) 97001 назван в честь первого шеф-пилота ГСС Александра Яблонцева. В мае 2008 года он впервые поднял лайнер в небо над Комсомольском-на-Амуре, под его руководством летчики-испытатели ГСС не только проводили весь комплекс летных испытаний самолета, но и принимали активное участие в поддержке ввода в эксплуатацию нового типа воздушного судна в российских и зарубежных авиакомпаниях.

Самолету с/н 95157 присвоено имя Виктора Субботина — первого президента компании «Гражданские самолеты Сухого». Под его руководством фактически с нуля была создана новая компания, сформирована международная кооперация, подписаны первые контракты на SSJ-100, стартовало производство и начались летные испытания машины.

Самолет с/н 97003 получил имя первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина. В программу он пришел уже опытным авиаконструктором, принимавшим участие в разработке ряда самолетов ОКБ Сухого. Длительный период руководил работой над штурмовиком Су-25, в том числе испытаниями этой машины в боевых условиях в Афганистане. В качестве главного конструктора SSJ-100 Юрий Ивашечкин прошел самые сложные этапы разработки машины, впервые интегрировав в конструкцию судна передовые системы.

Самолет с/н 95005 назван в честь заместителя генерального директора по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игоря Виноградова. Он стал одним из основоположников современной российской системы сертификации пассажирских самолетов и предприятий авиапрома. Под его руководством компания ГСС получила сертификаты разработчика и производителя авиатехники, а самолет SSJ-100 сертифицирован по российским и зарубежным нормам летной годности. В дальнейшем принимал активное участие в сертификации самолета МС-21.

С 2011 года по настоящее время самолет стал самым массовым новым российским самолетом в эксплуатации. За 14 лет он перевез десятки миллионов пассажиров. Всего в России выпущено более 200 самолетов SSJ-100 различных модификаций, операторами этих машин являются семь российских авиакомпаний. Налет флота SSJ-100 с начала эксплуатации составил более 1 860 000 летных часов, на самолетах выполнено свыше миллиона полетов.

Сегодня создается импортозамещенная версия самолета «Суперджет». В его строительстве участвует большая кооперация предприятий Ростеха. В рамках этих работ российская версия машины оснащена отечественными двигателями, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими. Также самолет получил новый планер, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Су-25
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
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Субботин Виктор
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