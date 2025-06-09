«Дроны перестанут доминировать». В России предсказали будущее БПЛА и перспективные способы борьбы с ними

Историк Кнутов: Лазеры и электромагнитные пушки могут нейтрализовать дроны

В России предсказали будущее беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перспективные способы борьбы с ними. Своим мнением поделился военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Эксперт прокомментировал сообщения об успешном применении израильской стороной лазерных систем против беспилотников. По его мнению, уничтожение БПЛА лазером сопряжено с рядом трудностей, например, световой луч затруднительно удержать на цели. Особенно это актуально, когда управление осуществляется джойстиком.

Израильская лазерная система Iron Beam. Источник: © Israeli Ministry of Defense

Еще одним эффективным способом перехвата назвали электромагнитные пушки

Более перспективным способом перехвата БПЛА Кнутов считает использование электромагнитной пушки, которая есть у США и Китая. «Все микросхемы превращаются в мусор. Так можно полностью нейтрализовать рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров», — сказал специалист.

Пока ведется накопление данных об использовании направленной электромагнитной энергии для уничтожения воздушных целей, отметил он. По прогнозу Кнутова, систематизация этой информации может занять до пяти лет, после чего станет возможна борьба не только с одиночными дронами, но и их роями. «Если решат эту задачу, то дроны перестанут доминировать на поле боя», — заявил он.

Названы особенности российского антидронового лазера

Преимущество изделий по лазерному противодействию дронам заключается в простоте освоения и эксплуатации. «Не требуется производить наведение на цель "на упреждение", полностью отсутствует отдача, низкие требования к физической подготовке. Излучение бесшумное, работа осуществляется в невидимом глазу диапазоне», — высказались в компании-разработчике об оружии, которое разрабатывают в рамках проекта «Посох».

Отмечается, что лазерный луч достигает цели со скоростью света. Использование лазерного излучения повышает вероятность детонации боевой части дрона в воздухе. Это позволяет снизить ущерб от падения беспилотника.

Кроме того, изделия проекта «Посох» оснащают источниками лазерного излучения, которое передается по оптоволокну к устройству фокусировки. Температура в точке воздействия меняется в зависимости от погоды, расстояния, материала цели и времени воздействия. Температура алюминия в точке контакта с пятном излучения диаметром три сантиметра составит от 700 до 900 градусов, уточнили в компании.