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Военное обозрение

Военкор: без победы над противником на всех фронтах, включая диверсионный, будущего у нас нет

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Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков констатирует, что киевский режим, по сути, открыл второй фронт в войне с Россией. На этом фронте отсутствует линия боевого соприкосновения, фланги и т.д.

В своем Telegram-канале Сладков отмечает, что Киев фактически стремится перенести войну на территорию России и даже достигает в этом некоторых успехов: горят российские стратегические бомбардировщики, нефтебазы, важные для обороны заводы, летят под откос поезда, получают пробоины корабли ВМФ РФ. Украинские спецслужбы применяют нестандартные методы и задействуют свое доселе спящее шпионское и диверсионное подполье.

При этом главной целью комплексных (воздушных с применением ракет и беспилотников), диверсионных (направленных против военных и энергетических объектов России) и террористических (убийства мирных людей) атак является стремление запугать население России.

Сладков напоминает, что подобное мы испытывали, когда воевали с террористами на Северном Кавказе, когда боевики атаковали и частично даже на недолгие периоды времени захватывали столицы республик, например, Назрань и Нальчик. По всей России совершались теракты: рушились многоэтажные дома, подрывались поезда в метро, рейсовые троллейбусы и автобусы.

Если мы отвечаем на ракетные и беспилотные атаки украинских боевиков, то на диверсионные методы, направленные против военных и промышленных объектов, Россия почему-то не наносит симметричные удары. Военкор задается вопросом: почему, например, Россия не уничтожит всю украинскую энергосистему, хотя обладает такой возможностью.

Киевский режим абсолютно не озабочен какими-то рамками ведения войны, как только у ВСУ и СБУ появляются новые методы атак, они их без промедления применяют. На Украине очень желают максимально обострить войну с Россией. В то же время, хотя ВС РФ обладают возможностью наносить удары по тылам любых государств, в отношении Украины не применяются те средства, которые давно должны были быть задействованы по оборонной доктрине.

Несмотря на определенные успехи на классических фронтах, каждый результат дается нам с большими усилиями. У ВС РФ все еще отсутствует перевес в технике и людях, который позволил бы проломить оборону противника и, заполнив занятые пространства пехотой, полицией и Росгвардией, двинуться, например, к Приднестровью.

Между тем, по мнению Сладкова, даже добиваясь положительных результатов в сфере экономики и дипломатии, которые, по сути, являются третьим и четвертым фронтами, без победы над противником по всем фронтам, будущего у нас нет.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
09.06.2025 09:26
Эти факты очевидны и вызывают всё большую обеспокоенность в обществе. Однако каждый солдат должен следовать указаниям своего командования и не вмешиваться в решения главнокомандующего. Я лично доверяю ему и, даже видя некоторые ошибки, остаюсь верен своему решению. Военная наука строга и не терпит сомнений. Если будет принято решение, Украина окажется в каменном веке. Если же решение не последует, ситуация останется прежней.
Александр Сладков — авторитетный журналист и уважаемая личность. Он имеет право на свои публикации, но война диктует свои правила и для журналистов. В текстах всегда должно присутствовать уважительное отношение к решениям главнокомандующего.
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