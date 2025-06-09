Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене

Экс-президент США направил Киеву $300 млрд, но никогда не принуждал его к дипломатическому урегулированию, отметил американский вице-президент

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг критике администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена за выделение военной помощи Киеву и за нежелание добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине $300 млрд, но президент США [Джо Байден] никогда не принуждал [Киев] к дипломатическому урегулированию", - сказал Вэнс в интервью с американским стендап-комиком Тео Воном.

Вице-президент США добавил, что нынешняя американская администрация стремится урегулировать украинский конфликт. "Если у нас получится, мы спасем жизни многих людей. Если нет, то все равно стоило попытаться", - считает Вэнс.