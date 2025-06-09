Заложен малый морской танкер "Контр-адмирал Халиуллин" проекта 23630

Сообщено, что 5 июня 2025 года в Навашино Нижегородской области на АО "Окская судоверфь" состоялась торжественная церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации малого морского танкера "Контр-адмирал Халиуллин" с заводским номером 2402 - второго судна нового проекта 23630 (шифр "Умба"). В торжественной церемонии принял участие начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ Российской Федерации контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Закладная доска заложенного для ВМФ России на АО "Окская судоверфь" в Навашино 05.06.2025 малого морского танкера "Контр-адмирал Халиуллин" проекта 23630 (шифр "Умба") с заводским номером 2402 (с) flagman-news.ru

Строительство судна ведется в рамках контракта, выданного Министерством обороны Российской Федерации в 2022 году АО "Окская судоверфь" на постройку двух танкеров проекта 23630 для ВМФ России. Первоначально закладку обоих судов планировалось осуществить в Навашино в 2023 году. Реально головной танкер "Аргунь" с заводским номером 2401 был заложен там 18 апреля 2024 года, а второй танкер "Контр-адмирал Халиуллин" только теперь.

Второе судно получило название в честь инженера-механика контр-адмирала доктора наук Юрия Халиуллина (1943 - 2022), в разное время занимавшего посты начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени В. И. Ленина и начальника Военно-морского инженерного института.

Разработчиком проекта 23630 малого морского танкера является АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород), которое в 2020 году получило контракт Министерства обороны России стоимостью 2 млрд рублей на ОКР "Умба" на его проектирование.Танкер проекта 23630 имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 м, ширине 14 м и осадке в полном грузу 5 м. Грузоодъемность 2000 тонн. Танкер способен плавать во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода 12 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность 30 суток. Экипаж судна 29 человек с возможностью дополнительного размещения группы антитеррора в составе 8 человек.

В последние годы Окская судоверфь сдала ВМФ России два рейдовых разъездных катера (катера связи) "Сапсан" и "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 (оба в 2017 году) и два больших гидрографических катера "Александр Макорта" (в 2020 году) и "Анатолий Князев" (в 2022 году) проекта 19920. В декабре 2023 года на верфи для ВМФ России был заложен еще один большой гидрографический катер "Александр Мотрохов" (заводской номер 3708) проекта 19920.

Церемония закладки для ВМФ России на АО "Окская судоверфь" малого морского танкера "Контр-адмирал Халиуллин" проекта 23630 (шифр "Умба") с заводским номером 2402. Навашино (Нижнгородская область), 05.06.2025 (с) flagman-news.ru

Ранее опубликованное проектное изображение малого морского танкера нового проекта 23630 (шифр "Умба") (с) АО "КБ "Вымпел"