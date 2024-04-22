Заложен головной малый морской танкер "Аргунь" нового проекта 23630

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 18 апреля 2024 года в Навашино Нижегородской области на АО "Окская судоверфь" состоялась торжественная церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации головного малого морского танкера "Аргунь" нового проекта 23630 (шифр "Умба") с заводским номером 2401.

Закладная доска заложенного на АО "Окская судоверфь" в Навашино 18.04.2024 головного малого морского танкера "Аргунь" нового проекта 23630 (шифр "Умба") с заводским номером 2401 (с) Министерство обороны Российской Федерации

От Военно-Морского Флота России в церемонии принял участие заместитель Главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Алексей Кияшко. Он отметил, что закладка нового судна имеет большое значение для вспомогательного флота ВМФ, интенсивность работы которого растёт из года в год.

После постройки и проведения цикла испытаний танкер будет передан ВМФ и будет нести службу на одном из флотов.

Малый морской танкер "Аргунь" является головным судном проекта 23630. По этому проекту планируется постройка серии судов. Первым серийным должен стать танкер "Юрий Халиуллин", который будет наименован в честь доктора технических наук, профессора контр-адмирала Юрия Михайловича Халиуллина, внесшего большой вклад в подготовку инженерных кадров для ВМФ и поддержание технической готовности кораблей ВМФ.

Танкер имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров. Он способен плавать во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода судна - 12 узлов, дальность плавания - 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна - 29, группа антитеррора - 8 человек.

Со стороны bmpd укажем, что разработчиком проекта 23630 малого морского танкера является АО "КБ "Вымпел" (Нижний Новгород), которое в 2020 году получило контракт Министерства обороны России стоимостью 2 млрд рублей на ОКР "Умба" на его проектирование. В 2022 году АО "Окская судоверфь" получило контракт на постройку двух танкеров проекта 23630 для ВМФ России. Первоначально закладку обоих судов планировалось осуществить в Навашино в 2023 году, но реально головной танкер "Аргунь" заложен там только сейчас, дата закладки второго танкера "Юрий Халиуллин" пока неизвестна.

В последние годы Окская судоверфь сдала ВМФ России два рейдовых разъездных катера (катера связи) "Сапсан" и "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 (оба в 2017 году) и два больших гидрографических катера "Александр Макорта" (в 2020 году) и "Анатолий Князев" (в 2022 году) проекта 19920. В декабре 2023 года на верфи для ВМФ России был заложен еще один большой гидрографический катер "Александр Мотрохов" (заводской номер 3708) проекта 19920.

Изображение малого морского танкера "Аргунь" нового проекта 23630 (шифр "Умба") с церемонии закладки (с) Министерство обороны Российской Федерации

Ранее опубликованное проектное изображение малого морского танкера нового проекта 23630 (шифр "Умба") (с) АО "КБ "Вымпел"