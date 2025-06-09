Путин: Россия будет формировать смелые планы по развитию космической отрасли

Президент обратил внимание на задачу укреплять позиции технологического флагмана отечественной ракетно-космической промышленности

НОВО-ОГАРЕВО, 6 июня. /ТАСС/. России предстоит укреплять свои позиции в ракетно-космической отрасли, а потому необходимо формировать смелые и долгосрочные планы по развитию отечественного ракетостроения и задавать горизонт комплексного развития. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сегодня стоит задача укреплять позиции технологического флагмана отечественной ракетно-космической промышленности, обратил внимание глава государства. "Мы гордимся уникальными достижениями советских и российских ученых, космонавтов, всех специалистов в космической отрасли, - заверил Путин, - и обязательно будем формировать здесь смелые и долгосрочные планы, задавать горизонт комплексного развития для уверенной работы ракетостроителей, разработчиков космических аппаратов, а также их коллег из смежных секторов".