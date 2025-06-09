США возобновили разработку гиперзвуковой ракеты ARRW для авиации

Американские военные начали работы по гиперзвуковой ракете ARRW, ранее приостановленные из-за неудачных испытаний и отсутствия финансирования.

Военно-воздушные силы США возобновят работу над гиперзвуковой ракетой ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), несмотря на ранее объявленную приостановку программы, передает РИА "Новости" со ссылкой на издание Defense One.

Решение было озвучено начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Олвином. Он заявил: "Вы увидите их в бюджетной заявке – если она останется в том виде, в каком мы её представили".

Генерал Олвин уточнил, что ARRW – одна из двух официальных гиперзвуковых программ Пентагона, наряду с гиперзвуковой крылатой ракетой HACM. По его словам, существуют еще два засекреченных гиперзвуковых проекта, которые сейчас проходят испытания.

Программа ARRW была запущена в 2018 году на базе контракта с Lockheed Martin на сумму 480 млн долларов. Ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов: ее запускают с самолета, после чего ускоритель выводит ее на большую высоту, а затем на скорости, превышающей пять скоростей звука, она наводится на цель, меняя вектор движения в полете.

Эксперты отмечают, что подобные системы практически неуязвимы для существующих средств противовоздушной обороны. Ранее программа столкнулась с трудностями из-за смешанных результатов испытаний и проблем с финансированием, однако теперь проект получает новую поддержку со стороны ВВС США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО "Золотой купол" и создания истребителя F-47. Минобороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок класса "Вирджиния".

Дмитрий Зубарев