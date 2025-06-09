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ТАСС

Павел Филиппов назначен новым гендиректором Корпорации ВНИИЭМ

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© Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Он ранее работал первым заместителем гендиректора компании "Технопром"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Павел Филиппов стал генеральным директором Корпорации ВНИИЭМ (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что ранее Филиппов работал первым заместителем гендиректора компании "Технопром". Ильдар Халилюлин, занимавший должность генерального директора Корпорации ВНИИЭМ, перешел на должность советника гендиректора предприятия.

ВНИИЭМ специализируется на создании современных космических аппаратов и комплексов. Ранее в Роскосмосе сообщили, что к запуску готовятся разработанные ВНИИЭМ аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4 и 13 малых аппаратов попутной полезной нагрузки. 

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