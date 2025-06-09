Агентство оборонных закупок Украины: Никакой нехватки FPV-дронов быть не может, у нас контракт на 2,3 млн единиц

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Украинское агентство оборонных закупок отвергает претензии командира 3-й штурмовой бригады о якобы тотальной нехватке FPV-дронов.

Напомним, что тему с нехваткой дронов на Украине стали раскручивать в последние несколько недель. А на днях тот самый «командир» А.Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов) – один из главарей «Азова» (*запрещённая в РФ террористическая группировка) заявил о том, что его бригада якобы не получила ни одной «эф-пи-вишки» за три месяца. По утверждению боевика, после его слов, бригада получила «некоторое количество дронов, но проблему решить в системном плане не удалось».

Агентство оборонных закупок Украины:

Нехватки дронов быть не может. Мы заключили оборонные контракты на 2,3 с лишним миллиона FPV-дронов. Это в разы превышает показатели предыдущих лет.

Тем временем Билецкому* вторит командир батальона БПЛА 58-й омпбр С.Варахин. По его словам, в прошлом году его подразделение могло себе позволить запускать по сотне FPV-дронов в день, а теперь «в лучшем случае 300 за месяц».

Все эти, на первый взгляд противоречащие друг другу заявления, лежит в парадигме «запудривания мозгов». На позициях всё той же 3-й бригады – фактически «Азова»*, никаких проблем с дронами нашими бойцами в последнее время не фиксировалось. Дело в том, что для «Азова»* существует целый ряд параллельных поставок, налаженных «по своим» каналам. И к «обнулению» арсенала FPV у противника ситуация к настоящему моменту если на каком-то участке фронта и сводится, то исключительно благодаря уничтожению нашими войсками складов и «полевых схронов» с такого рода оружием.