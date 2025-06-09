Би-би-си: в Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка FPV-дронов

Большинство беспилотников солдатам приходится покупать самим непосредственно у производителей, ситуация уже близка к критической, сообщило издание

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы с количеством и качеством беспилотников. Об этом сообщает издание Би-би-си - Украина, которое взяло интервью у десятков офицеров ВСУ из различных подразделений.

"Еще год назад мы могли себе позволить запускать по 100 FPV в день, теперь такого и в помине нет", - заявил командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин. В целом военные утверждают, что большинство беспилотников солдатам приходится покупать самим непосредственно у производителей, это пока спасает ситуацию, но она уже близка к критической. Однако самая существенная проблема, на которую обращают внимание все опрошенные изданием военные, это ненадлежащее качество FPV-дронов, которые в последнее время начали поступать от государства. "Очень много некачественных FPV-дронов мы получаем. Бойцы вынуждены за свой счет докупать детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и времени", - говорит Варакин.

Капитан Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка БПЛА, отмечает, что с поставками дронов в войска от Минобороны возникают проблемы "как по объективным, так и по субъективным причинам". К объективным он отнес "бюрократическую волокиту с финансированием и контрактированием БПЛА в этом году", к субъективным - "непрофессионализм отдельных чиновников".

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что многие проблемы возникли из-за внезапной смены в начале года руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ) - структуры Минобороны, занимающейся закупкой техники, боеприпасов, оружия для Сил обороны. Источник Би-би-си - Украина в руководстве крупного украинского производителя беспилотников говорит, что АОЗ, действительно, по состоянию на май законтрактовало только 20% их возможностей.

"Мне часто привозят несколько мешков обломков дронов, чтобы я собрал из них хотя бы что-то, потому что дронов не хватает", - сообщил изданию один из специалистов на фронте. У бригад уже есть свои мастерские, чтобы доделывать беспилотники у линии фронта, потому что часто подразделения получают их такого качества, что без доработки они не пригодны к использованию. Огромная проблема - нехватка боеприпасов к FPV-дронам, которые кустарным способом производятся в таких мастерских. Из-за этого погибают, либо травмируются специалисты, которые вынуждены делать боезаряды из подручных средств.

При этом, отмечает издание, украинские военные признают, что качество российских беспилотных комплексов растет.