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Оценена вероятность падения спутников Starlink на Землю

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Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

arXiv: Спутники Starlink могут начать падать на Землю из-за геомагнитных бурь

Геомагнитные бури могут привести к раннему сходу с орбиты спутников сервиса Starlink. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе препринтов arXiv.

Специалисты Центра космических полетов Годдарда, принадлежащего НАСА, оценили влияние солнечной активности на продолжительность жизни спутников на низкой околоземной орбите. Оказалось, что спутники — и, особенно, оборудование Starlink — особенно подвержены воздействию геомагнитных бурь. Из-за этого они могут сойти с орбиты раньше намеченного срока.

Обычно срок службы спутника группировки Starlink не превышает 5 лет. Затем оборудование, используя двигатели, сходит с орбиты и сгорает в слоях атмосферы. Однако вышедшие из строя из-за геомагнитных бурь спутники могут столкнуться с Землей. «Наши результаты неоспоримо показывают, что спутники возвращаются в атмосферу быстрее при более высокой геомагнитной активности», — подчеркнули исследователи.

Специалисты подсчитали, что во время геомагнитных бурь, спутники, находящиеся на орбите ниже 300 километров, сгорали на 10 дней раньше, чем ожидалось. Из-за этого растет вероятность, что оборудование не сгорит в атмосфере, а долетит до Земли. Пока что единственный известный случай падения Starlink произошел в августе 2024 года, когда часть оборудования оказалась на ферме в Канаде.

В начале июня корпорация SpaceX представила новую антенну Starlink, которая может обеспечить гигабитное подключение к интернету. Ее оценили в 2000 долларов (или около 160 тысяч рублей).

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Страны
Канада
Компании
NASA
SpaceX
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