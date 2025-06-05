Скорость интернета Starlink увеличат

Для Starlink выпустили антенну за $2000 с поддержкой гигабитной скорости

Американская корпорация SpaceX представила новую антенну Starlink, которая может обеспечить гигабитное подключение к интернету. Об этом сообщается в аккаунте Starlink в X.

Комплект Starlink Performance состоит из разработанной для использования в сложных климатических условиях тарелки и дополнительного оборудования. В компании заметили, что эта антенна будет обеспечивать более скоростное гигабитное подключение к интернету.

Оцененная в 2000 долларов (или около 160 тысяч рублей) антенна имеет алюминиевый корпус, защиту от воды и пыли IP69, тарелку с углом сканирования 140 градусов, возможность использования при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов. Также она может выдержать вибрации от приземляющейся ракеты. Антенна получила увеличенную трехлетнюю гарантию, минимальный срок службы составляет десять лет.

В SpaceX отметили, что с антенной можно увеличить скорость спутникового интернета до 400 мегабайт в секунду. Она также сможет работать на гигабитных скоростях. Корпорация Илона Маска намерена развернуть свою гигабитную сеть на основе спутников V3 в 2026 году.

В конце мая инсайдеры издания The Information рассказали, что Apple хотела запустить услугу спутниковой связи для своих пользователей, но отказалась от этой идеи. Руководство корпорации засомневалось относительно рентабельности сервиса.