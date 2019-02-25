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25.02.2019
ТАСС

IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России

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Источник изображения: © EPA/STR

ТАСС — о подписанных контрактах, интересе к российскому оружию и некоторых заявлениях, прозвучавших на 14-й Международной оборонной выставке в Абу-Даби

Свои разработки на IDEX 2019 в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продемонстрировали более 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Иностранным партнерам было представлено более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. Всего — около тысячи экспонатов, при этом ряд образцов вооружения и военной техники показывались за рубежом впервые. Россия — постоянный участник IDEX с 1993 года.

Контракты

На Ближнем Востоке и в Северной Африке традиционно востребована российская бронетехника. Кстати, на этот регион в 2018 году пришлась почти половина объема поставок "Рособоронэкспорта" — свыше $6 млрд. Последним крупным заказчиком российских танков Т-90С в регионе стал Ирак, планировалось подписать контракт на эти танки с Кувейтом, озвучивались планы по строительству завода для лицензионного производства Т-90 в Египте. Хозяева выставки — ОАЭ — закупили ранее большую партию БМП-3.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

IDEX 2019 не стала исключением. В первый день работы выставки вооруженные силы ОАЭ заключили с Россией два контракта — на ремонт зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" сил ПВО и поставку запасных частей к ним общей стоимостью $12,5 млн и на поставку противотанковых управляемых ракет "Корнет-Э" стоимостью $40 млн для сухопутных войск.

На второй день с российским холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в состав Ростеха) также был подписан контракт на техническое обслуживание комплексов "Корнет-Э" и поставку запасных частей к ним общей стоимостью $3,27 млн.

Противотанковый комплекс "Корнет-Э"

Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

По итогам третьего дня работы ОАЭ приобрели у РФ партию 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3. Стоимость сделки — $21,4 млн. Поставщик не назывался, однако известно, что боеприпасы подобного калибра производятся рядом российских компаний, в том числе концерном "Техмаш".

БМП-3 являются самыми надежными образцами бронетанковой техники, состоящей на вооружении армии Эмиратов. Всего вооруженные силы страны располагают примерно 1 тыс. этих боевых машин.

Эксплуатация БМП-3 показала, что они отличаются высоким уровнем надежности и боевой эффективности. В частности, машина обладает наименьшим коэффициентом аварийности (соотношение количества поломок боевой машины на 100 км марша — прим. ТАСС) — 0,23, в то время как у танка Leclerc (основной боевой танк ОАЭ — прим. ТАСС) он составляет не менее 3,5. Leclerc занимает по данному показателю второе место

"Российская боевая машина также отличается эффективным комбинированным вооружением, хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях", — добавил он.

Как сообщил ТАСС представитель эмиратской компании EDIC (Emirates Defense Industries Company), занимающейся ремонтом техники вооруженных сил ОАЭ, российская БМП-3 отличается высоким модернизационным потенциалом. "БМП-3 — это платформа с открытой архитектурой, которая легко поддается модернизации. EDIC оснащает ее решетчатым бронированием и другими подсистемами, в том числе электронными. БМП-3 также обладает очень высоким уровнем ремонтопригодности", — отметил представитель EDIC.

Боевая машина пехоты БМП-3 ВС ОАЭ в положении для транспортировки

Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

В четвертый день с РФ был подписан контракт на модернизацию БМП-3. Его стоимость составила $2,71 млн. На подведении итогов пятого дня работы выставки бригадный генерал вооруженных сил ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани сообщил, что с российским акционерным обществом был подписан контракт стоимостью $48,1 млн на поставку боеприпасов в интересах сухопутных войск страны.

  • Всего вооруженные силы ОАЭ на выставке IDEX 2019 подписали контрактов примерно на $7,4 млрд.

Что показали

Кстати, к российской БМП-3 был прикован интерес и на выставочных площадках IDEX 2019. Так, крупнейший оборонный подрядчик ОАЭ EDIC впервые представил трехмерную модель этой машины пехоты с элементами дополненной реальности (Augmented Reality, AR). Как сообщил ТАСС представитель компании, она позволит существенно упростить техническое обслуживание боевых машин и повысить уровень подготовки экипажей.

Данная модель позволяет эксплуатантам БМП-3 добиться максимально эффективного технического обслуживания боевой машины, так как она наглядно демонстрирует различные узлы и компоненты, их состав и функционирование

По его словам, внедрение данной модели позволяет тренировать механиков-водителей и командиров БМП-3 примерно в два с половиной раза быстрее без потери качества боевой подготовки.

Главным событием первого дня выставки стала презентация зенитного ракетно-артиллерийского комплекса морского базирования "Панцирь-МЕ".

Как сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы", "Панцирь-МЕ" является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования, в состав вооружения которого входит артиллерийское и зенитно-ракетное оружие, а также система управления вооружением. Может одновременно поражать до четырех целей.

Он оснащен многоканальной системой управления и предназначен для поражения самолетов, вертолетов, высокоточного оружия, в том числе противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также надводных и береговых целей

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс морского базирования "Панцирь-МЕ"

Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

"Панцирь-МЕ" может устанавливаться на все виды боевых кораблей: от ракетного катера водоизмещением порядка 500 тонн до авианосца.

Одной из главных новинок, которые показали на IDEX 2019, стал и артиллерийский комплекс АУ-220М — пушка калибра 57 мм. Разработчик оружия — ЦНИИ "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод", УВЗ). Примечательно, что этот унифицированный боевой модуль может размещаться не только на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ, но и на штурмовых вертолетах и военно-транспортных самолетах.

57-миллиметровый артиллерийский комплекс АУ-220М

Источник изображения: © Пресс-служба Уралвагонзавода

Этот модуль необитаем и выполнен в виде дистанционно управляемой боевой системы кругового вращения. Кроме 57-миллиметровой пушки оснащен пулеметом калибра 7,62 мм и системой управления огнем для обнаружения целей.

Кроме того, УВЗ представил макет новейшего танка Т-90МС (экспортный вариант нового основного танка российской армии Т-90М). Сообщалось, что машина получила более точное орудие, оборудование единой системы управления тактическим звеном, новый турбодизель, высокоточные боеприпасы — управляемые ракеты и осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом.

"Т-90МС — современная, высокотехнологичная машина. По совокупности характеристик у нее мало конкурентов. С одной стороны, она обладает высокой боевой эффективностью. С другой — очень высокой надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Учитывая эти факторы, рассчитываем на успех в данном и других регионах", — отметил на IDEX 2019 генеральный директор — главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Андрей Терликов.

Также в числе премьер были новейшие перспективные самоходные минометы "Флокс" и "Дрок". УВЗ начал продвижение их на мировой рынок вооружений.

"Размещение орудия на шасси автомобиля — решение абсолютно новое для Российской армии. Фактически это новый класс вооружения, позволяющий существенно поднять мобильность артиллерийских подразделений", — сказал ТАСС генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

Транспортная база у 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия "Флокс" — армейский бронеавтомобиль "Урал-4320" с колесной формулой 6х6, у 82-миллиметрового миномета "Дрок" — "КамАЗ" (четырехколесный бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ").

Концерн "Техмаш" впервые представил миру взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО). "Это электронные изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории", — рассказал ТАСС глава предприятия Владимир Лепин.

Взрыватель для реактивных систем залпового огня (РСЗО)

Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Лепин также сообщил, что российские РСЗО, в том числе "Торнадо-Г", получат "умные взрыватели" нового поколения, опытные образцы будут готовы в 2020 году.

Кроме того, впервые был продемонстрирован турбореактивный снаряд повышенной эффективности, предназначенный для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. "По ходу движения снаряд ставит ложную радиолокационную цель в виде облака дипольных отражателей, тем самым дезинформируя системы обнаружения противника и отвлекая на ложную цель атакующую ракету", — пояснили в пресс-службе концерна.

Помимо бронетехники на IDEX были впервые представлены автоматы концерна "Калашников" 200-й серии — АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

Автоматы концерна "Калашников" АК-204, АК-203

Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

В них сохранены все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простота обслуживания. 200-я серия успешно прошла программу испытаний, соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию.

Огромные интерес вызвал самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат (БЛА) KYB, представленный концерном "Калашников". Производитель и разработчик новинки — дочерняя компания концерна Zala Аero.

На экспозиции демонстрировалась модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальный образец. Согласно презентации скорость полета БЛА может достигать 80–130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг. Сообщалось, что беспилотник успешно прошел испытания и уже готов к работе.

Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО. Этот комплекс — шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Заряд на нем доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности — как на малых, так и на больших высотах

Сергей Чемезов, глава Ростеха

Кстати, помимо военной продукции Россия продемонстрировала бронированный лимузин Aurus проекта "Кортеж". Спецверсии этих автомобилей используются в Гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ.

Бронированный лимузин Aurus проекта "Кортеж"

Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на Ближнем Востоке внедорожник будет иметь большой спрос. Холдинг Tawazun, получивший долю 36% в компании — производителе автомобилей Aurus, рассматривает локализацию производства внедорожника в ОАЭ.

Также сообщалось, что Aurus, представленный на выставке, останется в Эмиратах для опытной эксплуатации. Мировая премьера машин этой марки состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

Помимо лимузина на IDEX 2019 была представлена еще одна интересная новинка в белом цвете — гражданская версия многоцелевого бронеавтомобиля "Тигр" в VIP-исполнении.



Это очередная разработка Военно-промышленной компании (ВПК), выполнена на базе шасси специальной бронированной машины "Тигр", серийно выпускаемой для силовых структур.

Внешне отличается качеством покраски и полировки корпуса, а также наличием подножек под дверьми. Все изменения коснулись только внутренней отделки салона, где установлена перегородка между пассажирским салоном и отделением управления. "Интерьер машины выполнен с применением натуральных отделочных материалов, таких как ценные породы дерева, кожа и замша. Это ручная работа", — отметили в пресс-службе ВПК.

Салон гражданской версии многоцелевого бронеавтомобиля "Тигр"

Источник изображения: © Пресс-служба ВПК

В пассажирском салоне, рассчитанном на одну персону, установлена современная мультимедиасистема Hi-Fi-класса с ЖК-телевизором. Бронированный корпус и стекла обеспечивают баллистическую защиту по второму уровню STANAG 4569.

О чем стало известно

Кроме ярких презентаций российских новинок IDEX 2019 запомнится и рядом интересных заявлений представителей ОПК, прозвучавших в ходе работы выставки.

  • Иностранные заказчики проявляют интерес к комплекту экипировки "Ратник" и ее отдельным элементам, портфель полученных коммерческих предложений от потенциальных покупателей за границей превышает $30 млн. Об этом ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
  • ЦНИИточмаш ведет разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка "Ратник" третьего поколения. Он позволяет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием.
  • Москва и Доха ведут переговоры по вопросу о поставке в Катар зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). РФ и Саудовская Аравия также обсуждают условия контракта на поставку С-400. Сам контракт был подписан в мае 2017 года. Гендиректор Ростеха, в свою очередь, сообщил, что поставки С-400 в Турцию завершатся до конца года.
  • ОАЭ проявляют повышенный интерес к 100-миллиметровому выстрелу "Басня". По словам Владимира Лепина, это связано с тем, что на вооружении арабской армии находится большое количество БМП российского производства.
  • УВЗ формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС Андрей Терликов. Оценивая перспективы появления такого танка, он отметил, что с учетом активного развития роботизации, искусственного интеллекта "недолго осталось до появления уже полностью безэкипажных машин".
  • До конца текущего года завершится строительство завода по производству АК в Венесуэле. По словам Чемезова, часть поставок осуществлялась в счет кредита, а часть — за деньги. Строительство ведется в рамках контракта, подписанного в июле 2006 года. Ожидается, что венесуэльские специалисты будут осваивать полное лицензионное производство АК-103, а завод сможет выпускать около 25 тыс. автоматов в год.
  • Партию АК-103 в ближайшее время получит Саудовская Аравия. В ближайшее время будет подписан второй контракт на лицензионное производство в этой стране АК-103.
  • Компания из ОАЭ (производитель высокотехнологичной продукции IGG) займется продвижением продукции концерна "Калашников" на Ближнем Востоке.
  • ОАЭ намерены модернизировать "Панцирь-С1", который успешно эксплуатируется эмиратской стороной. Согласно данным открытых источников, на вооружении армии состоят 50 комплексов на шасси Man SX45.
  • Кроме того, РФ и ОАЭ обсуждают возможность разработки легкого истребителя пятого поколения.

В пресс-службе ФСВТС также уточнили, что в настоящее время имеется ряд перспективных направлений двустороннего военно-технического сотрудничества РФ и ОАЭ, в том числе в области противовоздушной обороны.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко, Николай Новичков, Юлия Темерева

22.02.2019
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принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Венесуэла
Египет
Ирак
Катар
Кувейт
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
6Б21 Пермячка
96К6 Панцирь-С1
Leclerc
АК-103
АУ-220М
БМП-3
Град РСЗО
Корнет
Корнет-Э
Одежда "Ратник"
Панцирь-МЕ
Ратник БЭВ
С-400 Триумф
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Тайфун-ВДВ
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Торнадо-Г
Урал-4320
Компании
MAN
Беспилотные системы
Буревестник
ВПК ООО
Высокоточные комплексы
ГАЗ Группа
КАМАЗ
КБТМ Омск
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
РОЭ
Техмаш НПК
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