Эксперт: несколько спутников Starlink "выбило" с позиций из-за солнечной активности

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что на работу спутниковой группировки Starlink, которая помогает ВСУ, обеспечивая их связью, вспышки "влияют драматически"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Некоторые спутники Starlink, обеспечивающие связью Вооруженные силы Украины (ВСУ), "выбило" с позиций на орбите из-за сильнейших солнечных вспышек класса X. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

"Солнце со своей активностью сейчас на стороне России. Если на дальность полета дронов это сказывается незначительно, то на работу спутниковой группировки Starlink, которая помогает ВСУ, обеспечивая их связью, вспышки класса Х влияют драматически. Эти вспышки более чем в 1 тыс. раз сильнее обычных солнечных вспышек. Сейчаc в сети наблюдаются сбои. Есть информация, что некоторые спутники даже "выбило" с позиций на орбите", - заявил Кузякин.

В компании Илона Маска SpaceX, которая является оператором Starlink, сообщали 13 мая, что все находящиеся на орбите спутники Starlink находятся в рабочем состоянии. По данным организации, спутники находились под большим давлением из-за геомагнитной бури, но успешно пережили ее.