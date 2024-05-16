Если Трамп выйдет из НАТО, то альянс, скорее всего, развалится (Foreign Affairs, США)

FA: в случае выхода США из НАТО альянс постепенно развалится

В случае переизбрания Трампа НАТО ждут тяжелые времена, пишет FA. Альянс будет "еле-еле ковылять", и, возможно, полностью развалится. Даже если Трамп не выйдет из блока, его позиция в отношении альянса и незаинтересованность в поддержке Украины резко ослабят роль организации в мире.

Ганс Биннендийк, Ричард Хукер-младший, Александр Вершбоу (Hans Binnendijk, Richard Hooker Jr., Alexander Vershbow)

НАТО, самый успешный военный альянс в мире, в прошлом месяце отпраздновал свое 75-летие. Некоторые опасаются, что это, возможно, была его последняя годовщина, когда Соединенные Штаты играют в нем ведущую роль. Бывший президент США Дональд Трамп по-прежнему считает этот альянс отжившим свое. В случае переизбрания, по его словам, он будет поощрять российских лидеров делать "все, что они, черт возьми, хотят" со странами-членами ЕС, не платящими взносов, которые он считает достаточными для обороны. Второе президентство Трампа может иметь тяжелые последствия для европейской безопасности.

Защитники Трампа утверждают, что он блефует, пытаясь заставить Европу тратить больше средств на военные нужды. Но бывшие американские чиновники, которые тесно сотрудничали с Трампом по вопросам НАТО во время его пребывания в должности, включая одного из нас (Ричарда Хукера-младшего), убеждены, что он выйдет из альянса в случае переизбрания. Трамп крайне зол на своих умеренных советников, которые держали его под контролем в течение его первого срока. Если он доберется до Белого дома в 2025 году, то все средства сдерживания на его пути исчезнут.

Конгресс США тоже обеспокоен. Недавно он принял закон, запрещающий президенту разрешить выход США из НАТО без одобрения Конгресса либо двумя третями голосов в Сенате, либо законодательным актом обеих палат Конгресса. Но Трамп может и обойти этот запрет. Он уже выразил сомнение в своей готовности соблюдать пункт 5 статьи НАТО о взаимной обороне. Приостановив финансирование НАТО, отозвав американские войска и командующих из Европы и заблокировав важные решения в Североатлантическом совете (высшем совещательном органе НАТО), Трамп может резко ослабить альянс, не выходя из него формально. Даже если он не откажет НАТО в американской поддержке полностью, то нынешняя позиция Трампа в отношении альянса и его незаинтересованность в поддержке Украины, если они будут приняты в качестве национальной политики США, подорвут доверие Европы к американскому лидерству и военной решимости Америки.

Заброшенная Европа

Если Трамп будет переизбран президентом и продолжит следовать своим антинатовским инстинктам, первой жертвой станет Украина. Трамп выступает против дополнительной военной помощи Киеву и продолжает заискивать перед президентом России Владимиром Путиным. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже пытается защитить поддержку Украины от Трампа, координируя ее под эгидой альянса, а не возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины. Если Соединенные Штаты ослабят или прекратят свои оборонные обязательства перед Европой при Трампе, европейские страны почувствуют себя более уязвимыми и могут начать испытывать все большую неохоту отправлять Украине жизненно важные для них самих военные ресурсы. В случае резкого сокращения помощи Киев может быть вынужден заключить невыгодное соглашение с Москвой, в результате которого Украина останется в слабом перед Россией состоянии в военном и экономическом отношении. Если оборона Украины полностью рухнет, около 38 миллионов человек ее населения ждут жестокие репрессии и насильственная русификация.

И тогда катастрофические последствия всего этого только начнутся. Ослабленному НАТО будет трудно создать эффективные средства конвенциального сдерживания против дальнейших российских действий. Россия сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта, тратя 6% своего ВВП на оборону, а ее лидер привержен ультранационалистической задаче по укреплению своей власти над тем, что он называет "Русским миром" — неопределенным географическим пространством, которое широко простирается за пределами международно признанных границ его страны. Москва может относительно быстро восстановить свои вооруженные силы. После подчинения всей Украины Путин, вероятно, сосредоточится на странах Балтии — членах НАТО, находящихся под зонтиком безопасности альянса, но объявленных Путиным историческими российскими землями. Если сдерживание России со стороны НАТО конвенциальными средствами будет ослаблено прекращением поддержки США, у Москвы возникнет искушение действовать более агрессивно.

Страны НАТО в совокупности сейчас тратят 2% ВВП на оборону, но в отсутствие поддержки США европейские армии все еще недостаточно подготовлены, вооружены и способны сражаться против крупного противника в лице сверхдержавы. Европа по-прежнему сильно зависит от США в нескольких важных областях. Самой по себе ей не хватает многих ключевых инструментов, необходимых для успешной обороны, включая военно-воздушную логистику, дозаправку военных самолетов в воздухе, высотную противовоздушную оборону, космические средства и оперативную разведку. Все это обеспечивается в основном Соединенными Штатами. Без американской помощи НАТО потеряло бы большую часть своего военного преимущества над Россией. Оборонная промышленность Европы остается сильно раздробленной, и развитие потенциала, необходимого для того чтобы компенсировать потерю американской поддержки, может занять остаток этого десятилетия.

Если Соединенные Штаты выйдут из НАТО, ослабление ядерного сдерживания серьезно усугубит уже существующие у Европы проблемы сдерживания обычного. Ядерное оружие лежит в основе обязательств Соединенных Штатов по защите своих союзников, а их ядерный потенциал формирует основу потенциала сил сдерживания НАТО. Если Трамп закроет американский ядерный зонтик, Европе придется полагаться на менее чем 600 британских и французских стратегических ядерных боеголовок, что является лишь частью огромных ядерных сил России, насчитывающих более пяти тысяч стратегических и тактических ядерных боеголовок. Поскольку у Европы нет тактического ядерного оружия, она может надеяться сдержать российскую тактическую ядерную атаку, только угрожая эскалацией конфликта до стратегического уровня, то есть шага, в который Москва может не верить. Пытаясь отпугнуть европейцев от поддержки Украины, Россия неоднократно намекала, что может использовать тактическое ядерное оружие. В отличие от США, Франция и Великобритания не предназначают свои силы ядерного сдерживания для защиты своих союзников. Если Вашингтон оставит Европу на произвол судьбы, Москва может рассчитывать на то, что она сможет успешно прибегнуть к ядерному шантажу для захвата территорий стран-членов НАТО.

Без лидерства США НАТО будет трудно поддерживать сплоченность и единство среди своих членов. Часто требуется сильный американский голос, для того, чтобы привести разрозненные государства-участников альянса к консенсусу. С момента основания НАТО именно американский генерал возглавляет командную структуру организации, контролируя военную деятельность всех государств-членов НАТО. Сомнительно, что какая-либо другая страна альянса могла бы сыграть эту роль.

НАТО без США, возможно, будет еле-еле ковылять вперед, но более вероятно, что альянс полностью развалится. Европейский союз не сможет в ближайшее время занять место НАТО, поскольку его военные возможности ограничены и больше годятся для управления региональными кризисами, чем для ведения крупной войны. Даже если остатки НАТО выживут без сильного участия Америки, проблемы разрозненного лидерства, недостаточных возможностей сдерживания и наличия напористого противника в лице Москвы повысят риск войны с Россией — сверхдержавой, стремящейся ниспровергнуть либеральный международный порядок.

Тяжкие последствия

Ущерб от такого развития событий не ограничится только Европой. Если Трамп хочет выйти из НАТО, чтобы наказать союзников за их недостаточные расходы на оборону, то почему тогда Соединённые Штаты будут выполнять свои обязательства перед своими азиатскими партнерами, многие из которых в настоящее время тратят на военные нужды даже меньше, чем страны НАТО? На данный момент оборонные связи между Соединенными Штатами и их союзниками в Азии, такими как Австралия, Япония и Южная Корея, становятся крепче перед лицом китайских провокаций. Но отсутствие уверенности в обязательствах США вполне может привести к тому, что некоторые из этих стран решат обзавестись ядерным оружием, чтобы компенсировать преимущества Китая и Северной Кореи в атомной сфере, тем самым подрывая хрупкую стабильность, которая преобладала в регионе на протяжении десятилетий. Упадок глобального лидерства США также будет иметь глубоко негативные последствия на Ближнем Востоке, где мощь Америки и коалиции под ее руководством необходима для борьбы с террористическими угрозами.

Также может пострадать и экономика США. Если провал политики сдерживания приведет к большой войне с Россией или Китаем, экономические издержки будут огромными. Всего несколько боевиков-хуситов в Йемене смогли нарушить глобальное судоходство посредством своих атак в Красном море. Представьте себе последствия войны между крупными державами. Ведь торговые связи часто следуют за событиями в сфере безопасности. В прошлом году двусторонняя трансатлантическая торговля превысила 1,2 триллиона долларов. Соединенные Штаты инвестировали в европейскую промышленность около четырех триллионов долларов. Около пяти миллионов американцев работают на предприятиях, принадлежащих европейцам. Соединенные Штаты имеют огромную экономическую заинтересованность в сохранении мира в Европе.

США были в Европе и раньше. До обеих мировых войн Вашингтон стремился к нейтралитету. Но ни одна из попыток Америки устраниться от войн не сработала и лишь помешала Соединенным Штатам помочь сдержать агрессоров в них. В конце концов, Соединенные Штаты были втянуты в оба мировых конфликта. После Второй мировой войны, осознав опасность изоляционизма, Соединенные Штаты продолжили свое участие в европейских делах и проложили путь к основанию НАТО и 75 годам относительного мира в Европе. США не должны забывать болезненные уроки прошлого века. Если мы поступим так, то рискуем подорвать глобальное лидерство Америки, разрушить созданный Вашингтоном международный порядок и сделать мир более удобным для авторитарного правления.