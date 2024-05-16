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ТАСС

Эксперт считает нужным повышение статуса и расширение функционала военной контрразведки

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Удостоверение "Смерш"
Удостоверение "Смерш".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, лучшие оперативные практики Смерш должны быть возрождены

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Департамент военной контрразведки (ДВКР) необходимо трансформировать с повышением статуса и расширением функционала, в том числе за счет оперативно-боевых групп на территории новых регионов РФ и в прифронтовой зоне. Лучшие оперативные практики Смерш должны быть возрождены, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

"Еще один важный момент - повышение статуса военной контрразведки. Конечно же, это не вопрос Минобороны, а компетенция Федеральной службы безопасности, в составе которой функционирует департамент военной контрразведки. ДВКР ФСБ осуществляет контрразведывательное обеспечение деятельности МО РФ и всех компонентов российских Вооруженных сил. Однако в условиях новой военно-политической реальности очевидна необходимость трансформации департамента военной контрразведки в полноценную 3-ю службу ФСБ, с расширением функционала за счет создания, в том числе силовых подразделений и оперативно-боевых групп на территории новых субъектов РФ и в прифронтовой зоне. Они нужны для противодействия диверсионно-разведывательным группам ВСУ, борьбы с агентурой противника. Этим в свое время весьма успешно занимался Смерш, опыт которого и лучшие оперативные практики должны быть возрождены", - пишет Коротченко в колонке для ТАСС о том, как Белоусов изменит Министерство обороны РФ.

По его словам, системный взгляд нового министра обороны РФ Андрея Белоусова может раскрыть потенциал военной разведки. "Речь также идет и о кратном повышении потенциала военной разведки в области агентурного добывания и проникновения в центры принятия решений противника, радиоэлектронной и космической разведки. Именно системный взгляд Белоусова, как технократа, здесь может принести хорошие результаты при правильном целеполагании по наращиванию возможностей главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ)", - добавил он. 

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