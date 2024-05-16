Силовой прием: Путин представил военачальникам нового министра обороны

Верховный главнокомандующий представил нового министра обороны военачальникам, рассказал, чем будет заниматься Сергей Шойгу на должности секретаря Совбеза, и обсудил ситуацию в зоне СВО с командующими группировками войск. Президент объяснил назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны необходимостью вписать экономику силового блока в общую экономику страны. Владимир Путин отметил, что эффективная работа на линии боевого соприкосновения повышает шансы на решение украинского конфликта мирным путем.

Верховный главнокомандующий представил нового министра обороны военачальникам, рассказал, чем будет заниматься Сергей Шойгу на должности секретаря Совбеза, и обсудил ситуацию в зоне СВО с командующими группировками войск. Президент объяснил назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны необходимостью вписать экономику силового блока в общую экономику страны. Владимир Путин отметил, что эффективная работа на линии боевого соприкосновения повышает шансы на решение украинского конфликта мирным путем.

Знакомство министра обороны с командующими

В Кремле прошла встреча президента Российской Федерации с командующими военными округами, на которой присутствовал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и новый министр обороны Андрей Белоусов.

— Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович, связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут, — сказал в ходе встречи Владимир Путин.

По словам президента, новому главе военного ведомства предстоит вписать экономику силового блока в общую экономику страны.

В середине 1980-х годов совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли примерно 13%, а в 2024 году такие расходы России составят около 8,7%. И этим ресурсом нужно распорядиться рачительно и эффективно, отметил глава государства.

Ранее Андрей Белоусов возглавлял министерство экономического развития, работал помощников главы государства в администрации президента, в последние годы был первым заместителем председателя правительства, руководил экономическим блоком. Кроме того, в последнее время он по поручению президента занимался развитием технологий двойного назначения, в частности беспилотных авиационных и иных систем.

Работа сообща

Больше внимания сейчас следует уделять вопросам перевооружения и оснащения, и именно с этим связаны все кадровые перестановки в российских министерствах и ведомствах. Об этом рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

— У России есть уникальный шанс пустить деньги на развитие новых технологий и новых отраслей промышленности, которые, между прочим, могут быть не только военными, но и двойного назначения — применяться и для гражданских нужд, — уточнил он. Для этого российская армия должна стать более открытой к инновациям, а команда, которая сейчас будет заниматься военно-промышленным комплексом, должна работать исключительно в интересах страны, не растягивая средства, как лебедь, рак и щука, — к этому прежде всего и призывает президент.

Андрей Белоусов пришел на этот пост в силу возросшей экономической значимости вооруженных сил и оборонной промышленности, рассказал «Известиям» политолог Александр Коньков.

— Чтобы все те преимущества, которые у российской экономики возникли, пришли в экономику вооруженных сил, и наоборот, чтобы все сложности, которые в вооруженных силах имеются, решались так же оперативно и быстро, как это происходит в современной российской экономике в целом. Относительно ближайших перспектив, я думаю очень правильно звучит периодически слово «аудит», это то, чем на начальном этапе будет заниматься Белоусов в Министерстве обороны, для того чтобы потом уже принимать решения относительно каких-то качественных трансформаций, — объяснил он.

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Новые обязанности Шойгу

Белоусов сменил Сергея Шойгу, который при обновлении кабмина покинул пост главы минобороны, став секретарем Совета безопасности России. Занимал должность министра обороны он с 2012 года. За время руководства Шойгу значительно реорганизовал российскую армию: в ее структуру были возвращены дивизии, ранее переформатированные в бригады.

На встрече Владимир Путин поблагодарил Сергея Шойгу за работу по строительству Вооруженных сил РФ и приданию им нового облика. При этом он подчеркнул, что многое еще нужно сделать.

— Многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе имеет дело со строительством своих вооруженных сил, — уточнил президент.

Глава государства рассчитывает, что секретарь Совбеза РФ обеспечит выполнение обязательств по поставкам военной техники в качестве куратора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

— Думаю, что Сергей Кужугетович, как никто другой, понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок, с учетом того что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил, — подвел он итог.

Кроме того, на посту секретаря Совета безопасности Шойгу будет вести комиссию по ВПК, которая функционирует при президенте.

«Наши войска по всем направлениям постоянно улучшают свое положение»

На совещании Владимир Путин обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения с командующими войсками военных округов.

— Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. Все поставленные задачи выполняются, — подчеркнул он. — Не только по результатам прошлого года были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение.

По мнению главы государства, эффективность российских войск на линии боевого соприкосновения увеличивает шансы разрешить ситуацию мирным путем.

— Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил, — резюмировал президент.

На встрече, кроме Сергея Шойгу и Андрея Белоусова, присутствовали начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующие группировками войск в зоне СВО: командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, командующий войсками Ленинградского военного округа Александр Лапин, командующий войсками Московского военного округа Сергей Кузовлев, врио командующего войсками Южного военного округа Геннадий Анашкин, врио командующего войсками Восточного военного округа Александр Санчик, командующий войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев.