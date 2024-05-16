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Интерфакс-АВН

Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили отношения между вооруженными силами двух стран

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в телефонном разговоре обсудили взаимоотношения двух ведомств и их особые отношения, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым", - говорится в сообщении ведомства

Там отмечено, что стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

"Министр обороны Российской Федерации подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств", - говорится в сообщении.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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