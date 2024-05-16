Экс-генсек НАТО: Европа стала слабой и расколотой перед угрозой со стороны России

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен дал о себе знать, дав интервью порталу inews, в котором затронул тему противостояния Запада и России на фоне украинского конфликта.
Он заявил, что европейские страны оказались слишком слабы и разделены перед «российской угрозой», отметив, что Запад делает мало для победы Украины.
- сказал Расмуссен.
По словам экс-генсека НАТО, стоит тревожиться приходу к власти в США Дональда Трампа, что может стать «большим вызовом» для альянса. Расмуссен также считает, что Украина должна быть приглашена в НАТО на саммите альянса, который должен состояться в июле этого года в Вашингтоне. Присоединение же Украины к блоку должно произойти не позднее 2028 года, отметил Расмуссен.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. В Киеве надеются, что на летнем саммите их все-таки пригласят в альянс. Однако ряд западных политиков заявил, что пока идут военные действия, Украину никто принимать в НАТО не собирается.
Напомним, что членами альянса в 2023 и 2024 годах стали Финляндия и Швеция.