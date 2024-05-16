Путин указал на выполнение ВС РФ всех поставленных задач в ходе СВО

Все поставленные задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса выполняются. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом [ВС РФ], и все поставленные задачи выполняются», — сказал он.

Путин подчеркнул, что, начиная с этого года, российские войска по всем направлениям постоянно улучшают свое положение.

Российский лидер также поблагодарил командующих войсками военных округов РФ за боевую работу. В начале встречи российский лидер поздравил ее участников с прошедшим Днем Победы, отметив, что праздник 9 Мая они встречали на своих рабочих местах в боевой обстановке.

9 мая Путин принял участие в главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. В ходе своей речи глава государства заявил, что Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. При этом он заверил, что страна никому не позволит угрожать ей, а стратегические силы находятся в боевой готовности всегда.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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