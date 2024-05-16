Войти
Известия.ru

Путин указал на выполнение ВС РФ всех поставленных задач в ходе СВО

319
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Все поставленные задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса выполняются. Об этом 15 мая заявил президент России Владимир Путин.


«Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом [ВС РФ], и все поставленные задачи выполняются», — сказал он.

Путин подчеркнул, что, начиная с этого года, российские войска по всем направлениям постоянно улучшают свое положение.

Российский лидер также поблагодарил командующих войсками военных округов РФ за боевую работу. В начале встречи российский лидер поздравил ее участников с прошедшим Днем Победы, отметив, что праздник 9 Мая они встречали на своих рабочих местах в боевой обстановке.

9 мая Путин принял участие в главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. В ходе своей речи глава государства заявил, что Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. При этом он заверил, что страна никому не позволит угрожать ей, а стратегические силы находятся в боевой готовности всегда.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.10.2006
Россия и НАТО впервые проводят в Москве командно-штабное учение по ПРО на ТВД
27.09.2006
Первым замдиректора Федеральной службы по оборонному заказу назначен Сергей Шляев
19.09.2006
Объем российского рынка спутниковой навигационной аппаратуры составляет 50-70 млн долл в год - Минпромэнерго
11.09.2006
В России успешно завершились учения морских стратегических ядерных сил
31.08.2006
ГЛОНАСС в полном объеме будет развернута к 2010 году
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России