С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку

На верфи Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) в рамках модернизации головного эсминца нового поколения типа "Зумвальт" с борта корабля демонтировали первую из двух 155-мм артиллерийских установок. Как напоминает Naval News, работы ведутся в рамках программы перевооружения на гиперзвуковые ракеты.

Корабль прибыл на верфь в Паскагуле в августе 2023 года. В ноябре "Зумвальт" завели в плавучий сухой док, что ознаменовало начало его переоборудования для интеграции гиперзвуковых ракет.

Демонтаж 155-мм артустановки с эсминца "Зумвальт", США Ingalls Shipbuilding

Удаление первой артустановки представляет собой шаг вперед в развитии программы модернизации эсминцев класса "Зумвальт".

Первоначальный контракт на интеграцию гиперзвуковых ракет заключили с Lockheed Martin в феврале 2023 года. Он оценивался в 1,1 млрд долларов. Активация опционов может довести общую стоимость работ до 2 млрд долларов, если командование ВМС США решит перевооружить все три эсминца класса "Зумвальт".

В процессе переоборудования "Зумвальт" оснастят пусковыми установками для ракет с гиперзвуковым планирующим блоком типа C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Именно для этого приходится демонтировать штатное вооружение – две 155-мм артиллерийские установки. На их месте интегрируют по четыре 87-дюймовые ячейки вертикального пуска, каждая из которых сможет вмещать три ракеты с C-HGB.

Отметим, что разработка C-HGB идет совместными усилиями ВМС и Армии США в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар). Предполагается создание двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая будет нести планирующий блок. Ракета-носитель поднимет планер и разгонит его до гиперзвуковой скорости. Затем уже аппарат отстыкуется от носителя и сможет планировать к цели.

Изначально эсминцы класса "Зумвальт" создавались как универсальные боевые корабли XXI века, которые станут основной ударной силой американского флота. Но Пентагон свернул программу и ограничил серию тремя эсминцами из-за технических проблем и слишком высоких расходов, которые с учетом опытно-конструкторских работ, проектирования и строительства кораблей составили около 23 млрд долларов.

Первые два корабля, "Зумвальт" и "Майкл Монсур", приняли в состав американского флота в октябре 2016 года и январе 2019 года соответственно. Третий эсминец, "Линдон Джонсон", заложили в январе 2017 года, спустили на воду в декабре 2018 года. Сейчас продолжается подготовка корабля к передаче Военно-морским силам США.

Водоизмещение эсминцев типа "Зумвальт" – 14 500 тонн, длина – 183 метра. Помимо артиллерийских и зенитных комплексов они оснащаются универсальной установкой вертикального пуска Mk.57. В арсенале каждого корабля – 80 крылатых ракет "Томагавк". Авиационную группу составляют многоцелевой вертолет SH-60 "Сихок" и три беспилотника.