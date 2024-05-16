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Известия.ru

Военный эксперт назвал террористической просьбу Киева к США разрешить удары по РФ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. John Schoebel

Матвийчук назвал террористической просьбу Киева к США разрешить удары по РФ

Киевский режим вновь демонстрирует свою террористическую натуру. Об этом 15 мая «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о том, что группа украинских депутатов прибыла в Вашингтон за разрешением наносить удары по территории РФ американским оружием.

«Вопрос стоит в том, что территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Крыма по соображениям Вашингтона и Киева являются территориями Украины. И по ним Вооруженные силы Украины могут применять боеприпасы, какие захотят. Я полагаю, что украинские депутаты поехали в Вашингтон за разрешением наносить удары американским вооружением по Белгородской, Брянской, Курской и другим областям. Это не что иное, как просто террористическая просьба», — сказал Матвийчук.

Москва неоднократно указывала на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Речь идет не только о США. 11 мая директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев указал на то, что Вооруженные силы Украины используют британское оружие для террористических атак по российским регионам.

При этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России. В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять тактические баллистические ракеты ATACMS за пределами территории Украины.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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