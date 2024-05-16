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ТАСС

В России разработали носимый комплекс для защиты штурмовых групп от беспилотников

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Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко отметил, что устройство работает на одном аккумуляторе до шести-семи часов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Переносной комплекс "Фумигатор" для защиты штурмовых групп одновременно от FPV-дронов и беспилотников, сбрасывающих боеприпасы, разработан в РФ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

"На основе наших модулей появляются новые изделия. Например, у нас сейчас выходят переносные изделия "Фумигатор" - в обычной версии и "Фумигатор-FPV" для штурмовых групп. Они тоже состоят из модулей под определенную частоту подавления. Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ", - рассказал он.

Осломенко добавил, что один комплекс подавляет беспилотники, которые сбрасывают боеприпасы, образовывая купол 250-300 метров и прикрывая штурмовую группу, а второй подавляет FPV-дроны. Комплекс работает на одном аккумуляторе до 6-7 часов.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон". 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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