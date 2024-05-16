Блинкен: США направят 2 млрд. долларов на производство оружия на Украине

ЦАМТО, 15 мая. США направят 2 млрд. долл. дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы направим дополнительные 2 млрд. долл. иностранного военного финансирования для Украины", – сообщил он на пресс-конференции в Киеве.

Э.Блинкен уточнил, что эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.