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ЦАМТО

Блинкен: США направят 2 млрд. долларов на производство оружия на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Evelyn Hockstein

ЦАМТО, 15 мая. США направят 2 млрд. долл. дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы направим дополнительные 2 млрд. долл. иностранного военного финансирования для Украины", – сообщил он на пресс-конференции в Киеве.

Э.Блинкен уточнил, что эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.

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Страны
США
Украина
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