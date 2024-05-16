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ТАСС

Bloomberg: раскол между ФРГ и Францией вызван соперничеством за военное лидерство в ЕС

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Связка из 14 ПГС на одной платформе в самолете ВВС Германии
Связка из 14 ПГС на одной платформе в самолете ВВС Германии.
Источник изображения: invoen.ru

По словам экспертов Германского института международных отношений и проблем безопасности Клаудии Мэйджор и Свена Арнольда, напряжение между странами происходит на фоне вложений Германии в оборону

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Отношения между Германией и Францией ухудшаются из-за соперничества двух стран за военное лидерство в Европе на фоне растущих вложений ФРГ в оборону. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, на текущий момент состояние франко-германских отношений таково, что они нуждаются в "срочном восстановлении". Так, по словам экспертов Германского института международных отношений и проблем безопасности Клаудии Мэйджор и Свена Арнольда, на фоне масштабных инвестиций ФРГ в оборону "Париж считает Берлин реальным соперником за военное лидерство в Европе". Для Германии, в свою очередь, Франция из-за ее отставания по объемам помощи, предоставляемой Киеву, представляется "непредсказуемым, подрывающим доверие партнером, который зачастую склонен к догматике, а не к решению проблем", утверждают эксперты.

Агентство отмечает, что Германия стала одним из лидеров по объемам предоставляемой Украине помощи, занимая по этому показателю второе место после США. В частности, Берлин поставил Украине больше систем ПВО, чем другие союзники, и в том числе обязался предоставить ей уже третий зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, Германия считается одним из крупнейших поставщиков снарядов для Украины. При этом руководство Франции, хотя и заявляло недавно о своей поддержке инициативы Чехии по закупке 1,5 млн артиллерийских снарядов для украинской армии, не взяло на себя никаких финансовых обязательств в этом отношении, уточняет Bloomberg.

В феврале газета Politico сообщила, что расхождения во мнениях на тему оказания военной помощи Украине между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем начали перерастать в открытый конфликт. По ее данным, германская сторона недовольна отставанием Парижа от Берлина в вопросе выделения средств на поддержку Киева, которое сохраняется, несмотря на решительные заявления французского лидера. По оценкам германского Кильского института мировой экономики, Франция направила украинским властям €640 млн военной помощи, в то время как ФРГ передала или пообещала выделить на соответствующие цели €17,7 млрд. При этом французские чиновники подчеркивают, что предоставляют Украине действительно необходимое вооружение. 

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