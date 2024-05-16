Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса.

В нем приняли участие новый глава Минобороны Андрей Белоусов, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента РФ Алексей Дюмин. Это первое проводимое президентом мероприятие подобного рода после формирования нового правительства России.

Глава государства в ходе совещания призвал обеспечить потребность Вооруженных сил (ВС) РФ при проведении спецоперации.

«Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции. При этом нужно без всяких преувеличений еще больше сделать — сделано немало, нужно ее больше сделать — для развития оборонных отраслей производства», — подчеркнул Путин.

Он также предупредил, что оборонные предприятия должны быть готовы в любой момент перейти на выпуск гражданской продукции. Для достижения поставленных задач должны быть сконцентрированы финансовые и административные ресурсы, добавил президент.

«Мы всё это должны сделать при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и соблюдения макроэкономических принципов», — подчеркнул он.

Для этого, по словам Путина, и были произведены «известные кадровые изменения».

Ранее, 12 мая, президент России подписал указ об освобождении Шойгу от должности главы оборонного ведомства и о его назначении на пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Там экс-министр обороны будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Тогда же Путин предложил назначить министром обороны Белоусова, который с 2020 года занимал пост первого вице-премьера страны.

14 мая на пленарном заседании Совета Федерации Белоусов отметил, что под руководством Шойгу была создана современная система ВС России. По его словам, это является огромным подспорьем для решения поставленных главой государства задач. Он подчеркнул, что в настоящий момент ключевой из них в условиях проведения спецоперации является достижение победы и военно-политических целей СВО с минимальными потерями.