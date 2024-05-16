Войти
ТАСС

ЦКБР: бойцы РФ жалуются на помехи из-за влияния солнечной активности на работу дронов

329
0
0
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что 13-14 мая солнечная активность была настолько большая, что северные сияния видели по всему миру

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Бойцы, выполняющие задачи в зоне спецоперации, сталкиваются с неадекватной работой беспилотных летательных аппаратов из-за сильнейшей солнечной активности в мае. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Май в этом году принес не только атмосферные аномалии, но и космические. Несколько дней подряд на Солнце происходят сильнейшие вспышки класса Х. <…> Поток заряженных частиц звезды - сильнейшее средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на свете, это мощный источник радиопомех. Наши бойцы на линии боевого соприкосновения жалуются, что дроны работают неадекватно. Получается буквально "звездный РЭБ". Его мощность вполне оправдывает такое название", - сказал Кузякин.

По его словам, 13-14 мая солнечная активность была настолько большая, что северные сияния видели по всему миру. "Видно северное сияние по ночам и на линии фронта СВО. Кстати, днем сияние не видно, но электромагнитное воздействие все равно остается. Электромагнитный импульс солнечной короны, бьющей по атмосфере Земли, все так же создает помехи, просто при свете дня свечение не видно", - отметил специалист.

Глава ЦКБР подчеркнул, что ситуация напрямую отражается не только на качестве радиосвязи, но и на дальности полета дронов. "Солнечные вспышки и последующие магнитные бури на нашей планете серьезно влияют на такие характеристики БПЛА, как качество радиосвязи и, как следствие, дальность полета дронов. Влияет активность и на работу ретрансляторов. Стоит относится с пониманием к межзвездной проблеме и не пытаться перебороть космические явления", - заявил Кузякин.

 

О ЦКБР

 

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов. Также ЦКБР производит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самофинансировании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
06.11.2006
На авиасалоне в Китае МНПК "Авионика" впервые представляет за рубежом новые системы управления для истребителей Су-35 и МиГ-29К/КУБ
02.11.2006
Россия поставит малоразмерные двигатели для индийских БЛА "Лакшья"
01.11.2006
Компания Сухой начинает "осторожно продвигать" Су-35 на китайский рынок
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
26.09.2006
ФГУП «Рособоронэкспорт» на аргентинской выставке-симпозиуме «SINPRODE -2006»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России