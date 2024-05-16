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РИА Новости

ФСВТС будет делать упор на задачи, которые поставит Путин, заявил Шугаев

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Владимир Путин и Дмитрий Шугаев
Владимир Путин и Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Шугаев: работа с Минобороны предполагает координацию и упор на задачи Путина

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев считает, что дальнейшая работа с Минобороны будет предполагать координацию и упор на те задачи, которые поставит президент РФ.

"С точки зрения будущей работы, как она будет выстраиваться, я думаю мы просто будем больше координировать и больше упор делать на те задачи, которые будет ставить президент", - сказал Шугаев журналистам.

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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