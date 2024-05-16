Источник изображения: topwar.ru

Американские военные давно изучают возможности нападения на ядерные объекты Ирана и Северной Кореи, размещенные глубоко под землей. Поэтому в США расширяют производство самой мощной противобункерной неядерной бомбы GBU-43/B MOAB.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

Предполагается увеличить объемы выпуска боеприпаса по меньшей мере в 3-4 раза.

Его общая масса составляет почти 14 тонн. Такая бомба содержит в себе около 8,5 тонны взрывчатки. Данный боеприпас гораздо больше и мощнее, чем тот 900-килограмовый, который Белый Дом отказался поставлять Израилю во избежание чрезмерных жертв среди палестинского населения. Единственным самолетом, который может быть применен в качестве носителя GBU-43/B MOAB, является стелс-бомбардировщик B-2.

Предприятие по выпуску данной продукции располагается в юго-восточной части американского штата Оклахома и принадлежит армии США. Огромный завод McAlester занимает площадь 181 квадратный километр, и производство противобункерных боеприпасов не является единственным его предназначением. На его территории строится новый объект, на котором разместят дополнительные производственные мощности по производству GBU-43/B MOAB. На данный момент предприятие изготавливает две такие бомбы в месяц, но после расширения выпуск может быть увеличен до 6-8 единиц.

Сотрудники завода заполняют корпуса боеприпасов взрывчаткой, загружают взрыватели. А компания Boeing производит хвостовую часть бомбы.