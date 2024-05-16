ВС Венгрии получили новые вертолеты H-225M "Каракал"

ЦАМТО, 15 мая. Минобороны Венгрии сообщило о прибытии в страну с предприятия компании Airbus Helicopters во Франции очередной пары многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал".

Как объявил 13 мая министр национальной обороны Криштоф Салай-Бобровницкий, вертолеты прибыли на авиабазу "Сольнок", где размещается 86-е вертолетное крыло ВС Венгрии. Таким образом, в Венгрию доставлены восемь из 16 заказанных H-225M.

По заявлению министра, Брюссель и лидеры Западной Европы хотят войны. Венгрия же намерена остаться в стороне от нее, но постоянно укрепляет обороноспособность ради обеспечения безопасности венгерского народа. В соответствии с требованиями НАТО, второй год подряд оборонный бюджет Венгрии достигает 2% ВВП, 20% из которых выделяются на закупки и разработки.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии подписало с компанией Airbus Helocopters контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce. Стоимость соглашения и сроки поставки вертолетов не разглашались. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8/Ми-17.

Первые вертолеты H-225M были приняты на вооружение ВС Венгрии 24 июля 2023 года. Еще две партии поступили в ноябре и декабре 2024 года.

Основная часть приобретенных Венгрией H-225M предназначена для перевозки войск и грузов, а также поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях. За счет использования интегрированных бортовых систем вооружения часть вертолетов будет использоваться для поражения легкобронированной техники и поддержки сил специальных операций. Машины оснащаются современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом.

Вертолет максимальной взлетной массой 11200 кг обеспечивает перевозку до 28 десантников (экипаж – 2 человека). Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов.

Закупка Минобороны Венгрии H-225M последовала за приобретением в июне 2018 года у Airbus 20 вертолетов H-145M, оснащенных той же системой управления вооружением HForce.