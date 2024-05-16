Войти
ЦАМТО

ВС Венгрии получили новые вертолеты H-225M "Каракал"

315
0
0
Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

ЦАМТО, 15 мая. Минобороны Венгрии сообщило о прибытии в страну с предприятия компании Airbus Helicopters во Франции очередной пары многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал".

Как объявил 13 мая министр национальной обороны Криштоф Салай-Бобровницкий, вертолеты прибыли на авиабазу "Сольнок", где размещается 86-е вертолетное крыло ВС Венгрии. Таким образом, в Венгрию доставлены восемь из 16 заказанных H-225M.

По заявлению министра, Брюссель и лидеры Западной Европы хотят войны. Венгрия же намерена остаться в стороне от нее, но постоянно укрепляет обороноспособность ради обеспечения безопасности венгерского народа. В соответствии с требованиями НАТО, второй год подряд оборонный бюджет Венгрии достигает 2% ВВП, 20% из которых выделяются на закупки и разработки.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии подписало с компанией Airbus Helocopters контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce. Стоимость соглашения и сроки поставки вертолетов не разглашались. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8/Ми-17.

Первые вертолеты H-225M были приняты на вооружение ВС Венгрии 24 июля 2023 года. Еще две партии поступили в ноябре и декабре 2024 года.

Основная часть приобретенных Венгрией H-225M предназначена для перевозки войск и грузов, а также поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях. За счет использования интегрированных бортовых систем вооружения часть вертолетов будет использоваться для поражения легкобронированной техники и поддержки сил специальных операций. Машины оснащаются современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом.

Вертолет максимальной взлетной массой 11200 кг обеспечивает перевозку до 28 десантников (экипаж – 2 человека). Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов.

Закупка Минобороны Венгрии H-225M последовала за приобретением в июне 2018 года у Airbus 20 вертолетов H-145M, оснащенных той же системой управления вооружением HForce.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Франция
Продукция
Ми-17
Ми-8
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
NATO
Похожие новости
21.07.2023
Венгрия получила первые два вертолёта Н225М Caracal
02.04.2021
ВВС Венгрии отказались от Ми-8
19.12.2018
Минобороны Венгрии подписало контракт на закупку 16 многоцелевых вертолетов H-225M
04.01.2016
Нелепость по-французски: ""каракалы" полякам не продали, и с "Мистралями" как-то неловко получилось"
21.01.2015
Отпустить Ми и Ка в Гималаи
29.11.2007
Оценка мирового рынка новых ударных вертолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 г
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России