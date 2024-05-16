Войти
ЦАМТО

Пакистан поставит Ираку самолеты "Супер Мушшак" и JF-17 "Тандер", утверждают пакистанские СМИ

359
0
0
Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII
Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 15 мая. По сообщениям пакистанских СМИ, Пакистан заключил соглашение о поставке 12 разработанных совместно с Китаем легких истребителей JF-17 "Тандер" версии Блок.3 командованию ВВС Ирака.

В случае подтверждения информации о заключении контракта, Ирак станет четвертым заказчиком данных самолетов.

Ссылаясь на "достоверные источники" в командовании ВВС Пакистана, газета The Nation сообщила, что Пакистан заключил с Багдадом сделку на сумму 1,8 млрд. долл., включающую поставку 12 учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак" и 12 истребителей JF-17 "Тандер".

Сообщения о ведущихся ВВС Ирака с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) переговорах по вопросу поставки 12 самолетов JF-17 ориентировочной стоимостью 664 млн. долл. появлялись с 2021 года, однако продажа не была реализована.

Контракт следует за соглашением о сотрудничестве в сфере обороны между Пакистаном и Ираком, подписанным по итогам недавно состоявшихся в Исламабаде переговоров между главнокомандующим ВВС Пакистана маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром и его иракским коллегой. В переговорах приняли участие и другие представители Ирака, в том числе генеральный секретарь по вопросам обороны генерал-лейтенант Ахмед Давуд и генерал-лейтенант Шахаб Джахид Али из Министерства обороны Ирака.

ВВС Ирака получили первую партию самолетов "Супер Мушшак" в 2023 году. По итогам их эксплуатации было принято решение закупить второй транш УТС.

Предполагается, что 12 дополнительных "Супер Мушшак" будут поставлены в Ирак первыми, а затем начнется поставка JF-17, окончательные детали которой в настоящее время обсуждаются.

На мировом рынке компания РАС с JF-17 конкурирует за экспортные заказы с индийским легким боевым самолетом LCA "Теджас". Заказы на поставку LCA пока не поступали, а ВВС Ирака стали уже четвертым зарубежным заказчиком JF-17 после Нигерии, Мьянмы и Азербайджана.

Несмотря на опасения по поводу надежности двигателя JF-17, он стал лидером оборонного экспорта Пакистана.

Сообщается, что в ходе переговоров с представителями Министерства обороны Ирака главный маршал авиации Захир Ахмед Бабар особо отметил высокие тактико-технические характеристики самолета JF-17.

Ожидается, что официальные лица Ирака вскоре посетят Пакистан для оценки процесса производства этих самолетов на предприятии Pakistan Aeronautical Complex в Камре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Ирак
Китай
Мьянма
Нигерия
Пакистан
Продукция
FC-1
Super Mushshak
Компании
PAC
Похожие новости
12.07.2023
Ирак намерен закупить истребители JF-17 "Тандер"
10.07.2023
Замена для F-16: Ирак закупил пакистанские истребители JF-17
29.05.2019
Вооруженный против Индии
11.01.2016
Нигерия закупает истребители JF-17 и вертолеты Ми-35М
18.11.2010
Потенциальный рынок истребителей JF-17 «Тандер» может составить до 800 машин
11.03.2009
Пакистан и Китай подписали контракт на производство 42 истребителей JF-17 "Тандер"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России