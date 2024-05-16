Пакистан поставит Ираку самолеты "Супер Мушшак" и JF-17 "Тандер", утверждают пакистанские СМИ

ЦАМТО, 15 мая. По сообщениям пакистанских СМИ, Пакистан заключил соглашение о поставке 12 разработанных совместно с Китаем легких истребителей JF-17 "Тандер" версии Блок.3 командованию ВВС Ирака.

В случае подтверждения информации о заключении контракта, Ирак станет четвертым заказчиком данных самолетов.

Ссылаясь на "достоверные источники" в командовании ВВС Пакистана, газета The Nation сообщила, что Пакистан заключил с Багдадом сделку на сумму 1,8 млрд. долл., включающую поставку 12 учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак" и 12 истребителей JF-17 "Тандер".

Сообщения о ведущихся ВВС Ирака с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) переговорах по вопросу поставки 12 самолетов JF-17 ориентировочной стоимостью 664 млн. долл. появлялись с 2021 года, однако продажа не была реализована.

Контракт следует за соглашением о сотрудничестве в сфере обороны между Пакистаном и Ираком, подписанным по итогам недавно состоявшихся в Исламабаде переговоров между главнокомандующим ВВС Пакистана маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром и его иракским коллегой. В переговорах приняли участие и другие представители Ирака, в том числе генеральный секретарь по вопросам обороны генерал-лейтенант Ахмед Давуд и генерал-лейтенант Шахаб Джахид Али из Министерства обороны Ирака.

ВВС Ирака получили первую партию самолетов "Супер Мушшак" в 2023 году. По итогам их эксплуатации было принято решение закупить второй транш УТС.

Предполагается, что 12 дополнительных "Супер Мушшак" будут поставлены в Ирак первыми, а затем начнется поставка JF-17, окончательные детали которой в настоящее время обсуждаются.

На мировом рынке компания РАС с JF-17 конкурирует за экспортные заказы с индийским легким боевым самолетом LCA "Теджас". Заказы на поставку LCA пока не поступали, а ВВС Ирака стали уже четвертым зарубежным заказчиком JF-17 после Нигерии, Мьянмы и Азербайджана.

Несмотря на опасения по поводу надежности двигателя JF-17, он стал лидером оборонного экспорта Пакистана.

Сообщается, что в ходе переговоров с представителями Министерства обороны Ирака главный маршал авиации Захир Ахмед Бабар особо отметил высокие тактико-технические характеристики самолета JF-17.

Ожидается, что официальные лица Ирака вскоре посетят Пакистан для оценки процесса производства этих самолетов на предприятии Pakistan Aeronautical Complex в Камре.