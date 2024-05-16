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ТАСС

Кулеба заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что украинская дипломатия в этом вопросе не работает должным образом

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он вынужден биться головой об стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от западных союзников.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам", - приводит его комментарий касательно перспектив поставок этих систем Киеву агентство Bloomberg.

Кулеба подчеркнул, что украинская дипломатия в этом вопросе не работает должным образом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области. Киев, по его словам, испытывает дефицит систем и средств ПВО.

В конце апреля американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Украины. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. 

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Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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