США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет

Военнослужащие США и Сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото.

Пентагон: США и Япония совместно разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. Оборонные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщили в Пентагоне.

Из договоренностей следует, что японская сторона займется производством ракетных двигателей и компонентов силовой установки для противоракеты.

Отмечается, что позднее перспективный перехватчик станет элементом региональной системы противоракетной обороны.

В Пентагоне ранее признавали, что у Соединенных Штатов нет современных средств защиты от гиперзвукового оружия, в разработке которого они отстают от России и Китая.

Радио Sputnik также рассказало, что лава Пентагона Ллойд Остин назвал выгодное преимущество российского ВПК перед западным.