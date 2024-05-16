США и Япония договорились о разработке перехватчика гиперзвуковых ракет

Пентагон: США и Япония совместно разработают перехватчик гиперзвуковых ракет
МОСКВА, 15 мая/ Радио Sputnik. Оборонные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщили в Пентагоне.
Из договоренностей следует, что японская сторона займется производством ракетных двигателей и компонентов силовой установки для противоракеты.
Отмечается, что позднее перспективный перехватчик станет элементом региональной системы противоракетной обороны.
В Пентагоне ранее признавали, что у Соединенных Штатов нет современных средств защиты от гиперзвукового оружия, в разработке которого они отстают от России и Китая.
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