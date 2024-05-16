Власти Гамбурга передали Украине первую ДУМ разминирования GCS-200

ЦАМТО, 15 мая. Первая дистанционно управляемая машина разминирования GCS-200 13 мая была официально передана Министром внутренних дел Гамбурга послу Украины в Германии.

Передача машины, эксплуатация которой должна начаться в июне, начинает серию поставок для расширения возможностей властей Украины в сфере разминирования. К августу Украина планирует получить еще три ДУМ GCS-200 из Гамбурга.

Решение о поддержке усилий Украины по разминированию было принято Сенатом Гамбурга 12 сентября 2023 года. Сенат одобрил меры по оптимизации закупок и распределению гуманитарной помощи, выделив на финансирование помощи около 10 млн. евро. Сотрудничество, опирающееся на "Пакт о солидарности", подписанный представителями Гамбурга и Киева, включает предоставление помощи, включая поставку медикаментов и оборудования для разминирования, финансируемой за счет пожертвований граждан.

Швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) играет значительную роль в поставках оборудования для разминирования Украине. Хотя точное количество поставленных на сегодняшний день ДУМ не известно, ранее была идентифицирована передача двух GCS-200 в мае 2023 года Канадой и трех единиц в январе 2023 года Германией. Кроме того, Германия планирует поставить Украине еще семь единиц GCS-200. Как сообщалось в декабре 2023 года, GCS намерена значительно увеличить количество поставляемых на Украину машин разминирования, стремясь к середине 2024 года довести их количество до 70 ед. Компания планировала поставить 25 ДУМ к последнему кварталу 2023 года, 40 ед. – весной 2024 года и достичь планки в 70 ед. к середине 2024 года. Global Clearance Solutions также открыла в Киеве сервисный центр для их обслуживания.

GCS-200 предназначена для разминирования местности от противопехотных и противотанковых мин, а также взрывоопасных предметов. Помимо очистки территории от мин, она обеспечивает выполнение легких земляных работ, транспортировку груза и выкорчевывание деревьев.

Машина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Deutz мощностью 240 л.с. Максимальная скорость движения – 7 км/ч, скорость в ходе выполнения работ – 0,8-2,3 км/ч.

GCS-200 может оснащаться широким спектром навесного оборудования, включая культиватор, цепной трал, бульдозерный отвал и манипулятор с захватом, экскаваторный ковш или другими инструментами. ДУМ обеспечивает разминирование на глубину до 31,5 см при использовании культиватора и до 30,50 см при помощи цепного трала. GCS-200 может оснащаться манипулятором для поднятия тяжелых предметов весом от 650 до 2000 кг, включая неразорвавшиеся снаряды и бомбы. ДУМ позволяет производить разминирование на площади до 12 тыс. кв. м в день. Управление машиной производится с пульта дистанционно на расстоянии от 300 м до 3500 м (в зависимости от местности и обстановки).

В число других поставленных на Украину зарубежными государствами машин разминирования входят немецкая Wisent 1, британская Armtrak 400, словацкие Bozena-4 и Bozena-5, хорватские MV-4 и MV-10, швейцарская Digger D-250, южнокорейская K600 Rhino и американская M1150 Assault Breacher Vehicle.