Войти
ЦАМТО

Власти Гамбурга передали Украине первую ДУМ разминирования GCS-200

329
0
0
Указатель "МИНЫ" близ линии разграничения в ЛНР
Указатель "МИНЫ" близ линии разграничения в ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости / Олеся Потапова

ЦАМТО, 15 мая. Первая дистанционно управляемая машина разминирования GCS-200 13 мая была официально передана Министром внутренних дел Гамбурга послу Украины в Германии.

Передача машины, эксплуатация которой должна начаться в июне, начинает серию поставок для расширения возможностей властей Украины в сфере разминирования. К августу Украина планирует получить еще три ДУМ GCS-200 из Гамбурга.

Решение о поддержке усилий Украины по разминированию было принято Сенатом Гамбурга 12 сентября 2023 года. Сенат одобрил меры по оптимизации закупок и распределению гуманитарной помощи, выделив на финансирование помощи около 10 млн. евро. Сотрудничество, опирающееся на "Пакт о солидарности", подписанный представителями Гамбурга и Киева, включает предоставление помощи, включая поставку медикаментов и оборудования для разминирования, финансируемой за счет пожертвований граждан.

Швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) играет значительную роль в поставках оборудования для разминирования Украине. Хотя точное количество поставленных на сегодняшний день ДУМ не известно, ранее была идентифицирована передача двух GCS-200 в мае 2023 года Канадой и трех единиц в январе 2023 года Германией. Кроме того, Германия планирует поставить Украине еще семь единиц GCS-200. Как сообщалось в декабре 2023 года, GCS намерена значительно увеличить количество поставляемых на Украину машин разминирования, стремясь к середине 2024 года довести их количество до 70 ед. Компания планировала поставить 25 ДУМ к последнему кварталу 2023 года, 40 ед. – весной 2024 года и достичь планки в 70 ед. к середине 2024 года. Global Clearance Solutions также открыла в Киеве сервисный центр для их обслуживания.

GCS-200 предназначена для разминирования местности от противопехотных и противотанковых мин, а также взрывоопасных предметов. Помимо очистки территории от мин, она обеспечивает выполнение легких земляных работ, транспортировку груза и выкорчевывание деревьев.

Машина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Deutz мощностью 240 л.с. Максимальная скорость движения – 7 км/ч, скорость в ходе выполнения работ – 0,8-2,3 км/ч.

GCS-200 может оснащаться широким спектром навесного оборудования, включая культиватор, цепной трал, бульдозерный отвал и манипулятор с захватом, экскаваторный ковш или другими инструментами. ДУМ обеспечивает разминирование на глубину до 31,5 см при использовании культиватора и до 30,50 см при помощи цепного трала. GCS-200 может оснащаться манипулятором для поднятия тяжелых предметов весом от 650 до 2000 кг, включая неразорвавшиеся снаряды и бомбы. ДУМ позволяет производить разминирование на площади до 12 тыс. кв. м в день. Управление машиной производится с пульта дистанционно на расстоянии от 300 м до 3500 м (в зависимости от местности и обстановки).

В число других поставленных на Украину зарубежными государствами машин разминирования входят немецкая Wisent 1, британская Armtrak 400, словацкие Bozena-4 и Bozena-5, хорватские MV-4 и MV-10, швейцарская Digger D-250, южнокорейская K600 Rhino и американская M1150 Assault Breacher Vehicle.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
США
Украина
Швейцария
Южная Корея
Похожие новости
22.10.2010
Россия в седьмой раз примет участие в выставке «Евронаваль»
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
03.03.2009
В 2008 году общемировой объем заключенных контрактов на экспорт ПВН впервые превысил 100 млрд долларов
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России