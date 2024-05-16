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ТАСС

Politico: Украина убеждает США разрешить удары по территории РФ американскими вооружениями

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Ракета ATACMS
Ракета ATACMS.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

Газета отметила, что администрация Джо Байдена пока не намерена менять свою позицию

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины на этой неделе отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США дать разрешение на удары по территории РФ американскими вооружениями. Об этом сообщила газета Politico.

Как пишет издание, они пытаются заручиться поддержкой Конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом в этом вопросе.

Однако администрация президента США Джо Байдена пока не намерена менять свою позицию. "Мы оказываем помощь для обороны, а не для наступательных операций на территорию РФ", - сказал неназванный американский чиновник.

Байден ранее распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала специальной военной операции России.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Украины. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.

Ранее о праве Киева наносить удары британским оружием по целям на территории России заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Reuters. После этого посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест. Послу было также заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. 

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Великобритания
Израиль
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