Матвиенко призвала усилить контроль за расходованием средств на нацпроекты и оборону

Спикер Софведа добавила, что новое руководство Счетной палаты способно справиться с такой задачей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Необходимо усиливать контроль за расходованием средств на национальные проекты и оборону, для этого надо "перезагрузить" все государственные органы, включая Счетную палату России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе представления нового руководителя Счетной палаты Бориса Ковальчука.

"Нужно усиливать контроль. Несмотря на специальную военную операцию, такие большие финансовые ресурсы выделяются на национальные проекты. Это очень важно, чтобы национальные проекты выполнялись и в срок, и качественно, и эффективно. Сейчас то время, когда каждая копейка важна и каждая копейка федерального, регионального бюджета должна давать большую отдачу. Она должна быть эффективной", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что "перезагрузка" должна коснуться все органы власти. "Нам четко нужно перестроиться, чтобы роль здесь Счетной палаты была весомой и действенной. Естественно, результативность работы должна повыситься. И это не только национальные проекты, большие средства сейчас выделяются на министерство обороны, на силовые структуры. Время сейчас такое", - сказала она. "Чтобы те запросы министерства обороны, которые есть и которые нужны, им соответствовала экономика страны", - подчеркнула спикер СФ.

Она добавила, что новое руководство СП способно справиться с такой задачей. "Ковальчук прошел такую серьезную школу, несмотря на свой молодой возраст. <…> И правительство, и администрация президента, и крупные компании, и понимание финансовых механизмов, знание законодательства, знание порядка госзакупок и много чего другого. Когда человек знает, как это происходит на земле, как это происходит внутри власти, внутри государственных компаний, он чувствует те места, которые нужно корректировать", - заключила она.

Совет Федерации во вторник назначил Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании верхней палаты парламента.