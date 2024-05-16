Шугаев: подчинение ФСВТС напрямую президенту не повлечет изменений в работе службы

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Снятие подведомственности министерству обороны и переподчинение напрямую президенту не повлечет изменений в работе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), так как именно глава государства изначально осуществляет общее руководство в этой сфере. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Я знал, что вы зададите этот вопрос, я вам прямо покажу документы, которыми изначально все руководствуются. Смотрите: указ президента от августа 2004 года №1083. Первое же положение: "Руководство деятельностью Федеральной службы по ВТС осуществляет президент Российской Федерации". Это положение закреплено еще в 2004 году", - сказал он, отвечая на вопрос, что изменится в работе службы с переподчинением главе государства. "При этом главное изменение нынешнее - это то, что пункт о подведомственности министерству обороны убран", - добавил он.

Шугаев напомнил, что согласно упомянутому им указу №1083, ФСВТС осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль и надзор за соответствием деятельности в области военно-технического сотрудничества всех федеральных органов исполнительной власти, субъектов, граждан, юридических лиц и так далее. Служба ответственна за реализацию основных принципов государственной политики в области ВТС, включая государственные монополии, и отвечает за эффективность функционирования системы государственного регулирования в области ВТС. "То есть что мы имеем? У нас на выходе одно изменение. У нас как президент руководил военно-техническим сотрудничеством изначально, так все и осталось. Просто подведомственность теперь убрана", - подчеркнул он. Глава ФСВТС отметил, что это отражено в новом указе президента "О структуре федеральных органов исполнительной власти". "Мы теперь в этом списке находимся отдельно от министерства обороны", - сказал он, напомнив, что ранее у Минобороны было два подведа в виде ФСВТС и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Шугаев также отметил, что, несмотря на изменение структуры ФОИВ, "роль министерства обороны никто не уменьшал, потому что все поставки за рубеж, все переговоры, касающиеся перспективных тем так или иначе без согласования с Минобороны невозможны". "Поэтому с точки зрения будущей работы, того, как она будет выстраиваться, я думаю, просто будем больше координировать и больше упор делать на те задачи, которые будет ставить президент", - подытожил он.