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Военное обозрение

Чешское издание: Россия с помощью РЭБ выводит из строя высокоточное западное оружие

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Источник изображения: topwar.ru

Высокоточное оружие, поставляемое западными странами Украине, оказалось не помехой для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые очень эффективно с ним справляются, отмечает чешское издание Lidovky.

Издание пишет, что высокоточное западное оружие, оказавшись на Украине, практически сразу же выводится из строя средствами РЭБ, которые используют военные ВС России.

По словам представителя Минобороны США Уильяма Лапланта, которые приводит Lidovky, из-за помех со стороны российской станции РЭБ «новая версия американской ракеты не смогла поразить цель».

Таким образом «обезвреживаются» западные ракеты стоимостью в десятки тысяч долларов

- подчеркивается в материале чешского издания.

Стоит отметить, что совершенствование систем радиоэлектронной борьбы в России, которое шло на протяжении всего конфликта на Украине, позволило значительно увеличить процент нейтрализованных вражеских беспилотников и ракет. С начала проведения СВО, по данным Минобороны России, было уничтожено более 24 000 украинских дронов, значительная часть из которых выведена из строя благодаря средствам РЭБ.

Очевидно, что никакие западные военные поставки не могут помочь ВСУ одержать победу над российскими войсками, а лишь ведут к затягиванию конфликта и новым жертвам и разрушениям.

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