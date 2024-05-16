Начальник Генштаба ВС Азербайджана поблагодарил миротворцев РФ за службу в Карабахе

По словам Керима Велиева, российский миротворческий контингент приложил усилия для обеспечения мира и стабильности на территории Карабахского экономического района

БАКУ, 15 мая. /ТАСС/. Российские миротворцы приложили усилия для обеспечения мира и стабильности в Карабахе, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев.

"Российский миротворческий контингент приложил усилия для обеспечения мира и стабильности на территории Карабахского экономического района. Поздравляю вас с завершением миссии. Благодарю за доблестную службу, направленную на обеспечение мира и стабильности в Карабахе", - сказал Велиев на торжественной церемонии, посвященной выводу российских миротворцев с территории Азербайджана.

Начальник Генштаба отметил, что благодаря подписанию в ноябре 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России Трехстороннего заявления о прекращении огня конфликту в Карабахе в итоге был положен конец.

"В сентябре 2023 года были проведены антитеррористические мероприятия локального характера, в результате которых сепаратистский режим прекратил свое существование, а остатки армянских вооруженных формирований были окончательно выведены с территории Азербайджана. Учитывая сложившуюся обстановку, высшим руководством Азербайджана и Российской Федерации было принято решение о досрочном завершении миротворческой миссии", - напомнил Велиев.

17 апреля помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что руководством Азербайджана и России принято решение о досрочном выводе Российского миротворческого контингента из Карабаха. Он отметил, что министерства обороны двух стран принимают соответствующие меры для реализации данного решения.

Российский миротворческий контингент был развернут в Карабахе согласно заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года. Он насчитывал 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок пребывания контингента был установлен на 5 лет с автоматическим продлением на очередной пятилетний период, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.