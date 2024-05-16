Франция поставит Украине новую партию ракет ПВО Aster

Когда именно ракеты будут поставлены Киеву, не уточняется

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Париж поставит Киеву новую партию ракет класса "земля - воздух" Aster. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство Вооруженных сил Франции.

По данным агентства, речь идет о ракетах ПВО для системы SAMP/T, итало-французского аналога Patriot.

Когда именно ракеты будут поставлены Киеву, агентство не уточняет. Отмечается, что распоряжение было подписано главой военного ведомства республики Себастьеном Лекорню во вторник.

Ранее газета Le Figaro отметила, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, в связи с чем "возможность поражения Украины снова обсуждается на Западе".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.