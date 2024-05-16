Войти
ТАСС

Франция поставит Украине новую партию ракет ПВО Aster

317
0
0
Aster_30
Французский зенитный ракетный комплекс Aster 30.

Когда именно ракеты будут поставлены Киеву, не уточняется

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Париж поставит Киеву новую партию ракет класса "земля - воздух" Aster. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство Вооруженных сил Франции.

По данным агентства, речь идет о ракетах ПВО для системы SAMP/T, итало-французского аналога Patriot.

Когда именно ракеты будут поставлены Киеву, агентство не уточняет. Отмечается, что распоряжение было подписано главой военного ведомства республики Себастьеном Лекорню во вторник.

Ранее газета Le Figaro отметила, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, в связи с чем "возможность поражения Украины снова обсуждается на Западе".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
03.07.2012
Грузинская армия снова боеспособна?
29.05.2012
Глобальные амбиции НАТО
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 14:28
  • 1350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:55
  • 2724
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 15.05 14:26
  • 0
Украина: мобилизация без мобилизации, выборы без выборов
  • 15.05 12:14
  • 3
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России